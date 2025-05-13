Негода застала зненацька: Київ накрило дощем із градом (відео)

Відразу у декількох районах міста

У вівторок, 13 травня, у першій половині дня в Києві різко змінилася погода. В деяких районах столиці раптово розпочався сильний дощ, який супроводжувався градом.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Користувачі соцмереж масово почали ділитися відео та фото негоди.

На опублікованих кадрах видно, як великі краплі дощу змішуються з градинами, які стукають по дахах автівок і тротуарах.

У мережі пишуть, що негода накрила Оболонський і Голосіївський райони столиці.

Також є інформація, що дощ із градом пройшов і центром Києва.

Попереджають, що погодні умови можуть ускладнити ситуацію на дорогах — будьте обережні та по можливості уникайте пересування містом.

Нагадуємо, що синоптики прогнозували на 13 травня в Києві окрім хмарності й дощ. Дрібні опади очікувалися протягом ранку-вечора. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі охолоне до +7 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються вранці та вдень — свіжі 8-9 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, в які області України найближчими днями увірветься сніг або потепління до +20 градусів. Опади накриватимуть країну протягом другої декади травня.