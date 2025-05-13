Одним снег, другим +20°С. Каким областям повезет с погодой в ближайшие дни

Осадки будут накрывать Украину в течение второй декады мая

В Украине почти всю вторую декаду мая пройдут дожди и возможны заморозки. Однако на западе страны синоптики прогнозируют снег.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По его данным, украинцев уже 16 мая в пятницу ожидает небольшой снег. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Погода в Украине 16 мая

В пятницу, 16 мая, синоптики прогнозируют немалые осадки на территории страны. Так, на западе, в частности, в горных регионах Ивано-Франковской и Черновицкой областей возможен снег до 2 мм. В это время на севере страны и в Киеве синоптики прогнозируют до 6 мм осадков в виде дождя. Уже днем осадки накроют и западно-северные регионы, и некоторые центральные области.

Погода в Украине 16 мая

Температура 16 мая будет отмечать свою яркую контрастность, как видно на карте ниже, ведь на западе столбик термометра опустится до +1 градуса, а на востоке и в центре до +10 градусов. Днем это распределение станет еще ярче, ведь температура составит от +8 до +20 градусов соответственно.

Погода в Украине 16 мая

Погода в Украине 16 мая

В то же время, Укргидрометцентр прогнозирует немалую контрастность температур запада и востока страны, однако из осадков синоптики прогнозируют дождь. Он должен накрыть западные, северные и центральные области.

Погода в Украине 16 мая

Напомним, что уже после 24 мая в Украину вернется весеннее тепло. На юге страны ожидается +27 градусов.

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