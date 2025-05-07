"Шахед" попал в детскую комнату. Из-за атаки на Киев пострадал юный спортсмен и его сестренка

Дети получили серьезные ожоги

Российские войска атаковали Киев ночью 7 мая. Вражеский дрон-камикадзе попал в квартиру многоэтажки в Святошинском районе.

Детали рассказывает "Телеграф". В квартире проживала семья бывшего игрока молодежной спортивной команды "Киевские носороги", 13-летнего Кости.

Вместе с ним в момент взрыва в детской комнате находилась его младшая сестра. Девочке всего 8 лет. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за ее жизнь.

Команда игроков в регби. Фото КYIV RHINOS

Оба ребенка имеют серьезные ожоги. Родители получили меньшие травмы, поскольку основной удар пришелся именно на детскую комнату.

Огонь уничтожил все. Комната, где еще вчера стояли кровати, книги, игрушки — выгорела до кирпичей. Полностью уничтожена и кухня. Люди остались без крыши над головой и вещей.

Многоэтажка после прилета. Фото "Телеграфа"

Квартира, в которую попал дрон. Фото "Телеграфа"

Пострадала обычная киевская семья — дочери библиотекари столичного лицея. В это очень тяжелое время семья нуждается как в материальной, так и в моральной поддержке.

Всех неравнодушных призывают по возможности приобщиться к сбору средств на лечение, реабилитацию и для обеспечения необходимыми вещами для жизни.

Реквизиты для помощи:

Номер карты: 4149 4991 2269 5834

Получатель: Лам Наталья Михайловна

Напомним, что в результате атаки в Святошинском районе огонь охватил четыре верхних этажа 9-этажного дома. Ожоги получили трое детей 8, 13 и 16 лет, все госпитализированы. Еще один подросток испытал стрессовую реакцию — ему оказали помощь на месте. Пострадали также мужчина и женщина.

Ранее "Телеграф" показал последствия вражеской атаки на Киев 7 мая. На месте попадания "шахеда" развернули штаб помощи.