Укр

Кулеба рассказал, сколько денег нужно на послевоенное восстановление Украины (новые цифры)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Алексей Кулеба
Алексей Кулеба

Это прямые потери

Стоимость послевоенного восстановления Украины в настоящий момент уже превысила 500 миллиардов долларов. Это прямые потери — то, что было уничтожено или потеряно на всей территории Украины.

Об этом в ответ на вопрос главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время Первого Международного форума сплоченности "Творим будущее". Согласно его данным, по состоянию на февраль 2025 года сумма послевоенного восстановления Украины составляет 534 миллиарда долларов.

Не пропустите: Кулеба также рассказал, что у правительства есть план действий для деоккупированных территорий после окончания войны. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" "Кулеба объяснил, когда начнется отсчет "первых 30 дней" после завершения войны".

"На сегодняшний день у нас есть серьезная методология, которая прорабатывается нашим Министерством и Всемирным банком. Каждый год производится подсчет тех разрушений, которые есть на сегодняшний день. Мы говорим о том, что в феврале была у нас последняя сессия, на которой мы вышли на сумму 534 миллиарда долларов", — рассказал Кулеба.

При этом Алексей Кулеба отметил, что данная тема требует экспертности и погруженности.

"Мы говорим о прямых потерях — все то, что было уничтожено или потеряно на всей территории Украины. Эта статистика также является отраслевой. Мы понимаем, сколько у нас было разрушено жилого фонда, сколько у нас было потерь в нашей инфраструктуре, логистике", — объяснил он.

Напомним, ранее Всемирный банк называл свою оценку стоимости восстановления Украины.

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#Украина #Восстановление #алексей кулеба