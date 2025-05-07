Атака на Киев: Кличко рассказал, какую компенсацию могут получить пострадавшие (эксклюзивное видео)

Все могло бы закончиться еще трагичнее

В ночь 7 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев. Повреждение было зафиксировано в четырех районах города.

Корреспондент "Телеграфа" Игорь Тимофеев побывал на месте одного из ударов — в Святошинском районе столицы. Там беспилотник попал в жилую многоэтажку.

В результате пострадали жильцы дома, в том числе дети. Однако, по словам очевидцев, все могло бы закончиться более трагично.

Как отмечает наш корреспондент, прилет дрона произошел на уровне восьмого этажа и попал в промежуток между двумя кухнями. Вероятно, именно поэтому удалось избежать жертв.

На месте попадания дрона Фото "Телеграфа"

Поврежден дом. Фото "Телеграфа"

На месте работают волонтеры. Фото "Телеграфа"

На месте быстро развернули штаб помощи. Коммунальные службы, которые приехали, занимаются расчисткой территории, обрезают поврежденные деревья.

На месте происшествия работают все необходимые службы. Фото "Телеграфа"

Коммунальщики убирают последствия. Фото "Телеграфа"

Гуманитарная помощь. Фото "Телеграфа"

В пострадавших квартирах уже проводятся работы – вероятно, совместно коммунальщиками и самими жителями.

Последствия вражеской атаки. Фото "Телеграфа"

Поврежденные квартиры. Фото "Телеграфа"

Во дворе дома действует небольшой штаб, где принимают заявления на получение материальной помощи. Люди представляют документы.

На месте происшествия развернули штаб помощи. Фото "Телеграф"

Пострадавшим людям оказывают необходимую помощь. Фото "Телеграфа"

Красный Крест раздает защитные пленки для затяжки разбитых окон. Также действует пункт, где можно перекусить, выпить горячий чай или воду.

Пленка для окон. Фото "Телеграфа"

Несмотря на все, никто не паникует. Люди держатся, живут своей жизнью, передает журналист.

Возле поврежденного дома. Фото "Телеграфа"

Один из самых эмоциональных моментов — рассказ местной жительницы, которая проснулась от мощного взрыва.

"Я в этом доме с другой стороны живу. Это было где-то в 5 утра. Такое, знаете, гудело, страшное-страшное. А потом — зарево в доме, оранжевое. Я выглянула с балкона — шел дым. Откуда — не могла понять. Потом дочь позвонила и сказала, что в мой дом попало. Страшное. Я уже отошла немного, думаю — выйду посмотрю. Страшно-страшно. Что вам сказать? Я еще такого не видела", — поделилась Наталья.

На месте попадания вражеского беспилотника побывал мэр Киева Виталий Кличко. Он напомнил, что все, чье жилье пострадало в результате атаки РФ, могут обратиться за финансовой помощью в размере 10 тысяч гривен.

Если же квартира непригодная для жилья, город выделит на аренду другого — 40 тысяч гривен.

"40 тысяч компенсации для человека, если жилье повреждено, оно не пригодно к проживанию. Мы даем возможность переехать в маневровый фонд, но если люди отказываются (из-за привязанности к детскому саду или месту работы), то они могут получить 40 тысяч гривен для аренды жилья", — пояснил городской голова.

Напомним, в результате атаки в Святошинском районе огонь охватил четыре верхних этажа 9-этажного дома. Ожоги получили трое детей 8, 13 и 16 лет, все госпитализированы. Еще один подросток испытал стрессовую реакцию — ему оказали помощь на месте. Пострадали также мужчина и женщина.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате массированной атаки на Киев погибли два человека, по меньшей мере восемь получили травмы. Фото последствий российской атаки смотрите в фоторепортаже.