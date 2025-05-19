Можно снять куртки, но зонтики еще нужны. Прогноз погоды в Киеве

Киев все еще в плену облаков и дождя

Мокрая и облачная погода никак не оставит Киев в покое. В ближайшие дни такая синоптическая ситуация не изменится, но температура будет только расти.

В течение 19-21 мая, кроме дождей и потепления, также местами будут бушевать ветры. Об этом сообщили в Meteofor.

Понедельник, 19 мая, обещает быть переменчиво облачным и мокрым. Дожди будут идти почти все сутки, но они будут мелкими. Дневная температура в городе поднимется до +16 градусов, а ночью остынет до +9 градусов. Сила ветра не превысит слабых 5 м/с.

Во вторник, 20 мая, прогнозируется облачность, но дождей будет меньше. Осадки должны пройти только днем и они ожидаются мелкими. Воздух в обед еще больше разогреется, до +18 градусов, но ночью будет так же +9 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются в течение утра-вечера — свежие-сильные 9-12 м/с.

Среда, 21 мая, также принесет облачность, дожди, но еще большее потепление. Утром должно быть ясное небо. Мелкие осадки прогнозируются только во второй половине суток. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +22 градусов, а в ночное – до +11 градусов. Самые сильные ветры будут утром-вечером – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ожидается потепление после продолжительных холодов и дождей.