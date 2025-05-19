В Киеве продают настоящий советский вертолет: что известно о Ми-2 (фото)

Аппарат пригоден к эксплуатации

В Киеве на продажу выставлен настоящий советский вертолет Ми-2. Этот апарт выпустили в 1984 году.

Объявление размещено на одном из сайтов для купли-продажи. Машина оснащена двумя газотурбинными двигателями Климов ГТД-350 мощностью по 405 лошадиных сил.

Как отмечает продавец, вертолет может развивать максимальную скорость до 210 км/ч, а дальность полета — до 797 км. Вертолет рассчитан на 1 пилота и может перевозить:

до 10 пассажиров,

или 4 носилки с сопровождением,

или 700 кг груза в кабине,

или 800 кг груза на наружном подвесе.

Технические габариты:

длина — 11,4 м,

высота — 3,75 м,

диаметр главного винта – 14,5 м.

Запас горючего – 1075 литров, что обеспечивает продолжительность полета до 5 часов с максимальным баком.

Стоимость вертолета составляет 350 тысяч долларов. В гривнах это примерно 14,5 миллиона.

Продавец отмечает, что вертолет имеет ресурс и календарные часы, то есть, вероятно, пригоден к эксплуатации в условиях технического обслуживания и разрешений.

Для справки

Ми-2 – это советский многоцелевой вертолет легкого класса, разработанный ОКБ Миля. В отличие от других вертолетов этого конструкторского бюро, Ми-2 серийно не производился в СССР, а выпускался в Польше на авиационном заводе PZL Świdnik с 1965 по 1992 год. Всего было выпущено 5418 подобных вертолетов всех моделей.

Вертолет оснащен двумя газотурбинными двигателями ГТД-350, что делает его более надежным по сравнению с однодвигательными аналогами. Ми-2 активно использовался в армии, авиации МВД, в сельском хозяйстве, медицине, а также как транспортный, пассажирский и учебный вертолет.

Украинская версия Mи-2

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продают самолет-амфибию. Такой интересный аппарат стоит как квартира.