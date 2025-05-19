У Києві продають справжній радянський вертоліт: що відомо про Мі-2 (фото)

Апарат придатний до експлуатації

У Києві на продаж виставлено справжній радянський вертоліт Мі-2. Цей апарт випустили у 1984 році.

Оголошення розміщене на одному із сайтів для купівлі-продажу. Машину оснащено двома газотурбінними двигунами Климов ГТД-350 потужністю по 405 кінських сил.

Як зазначає продавець, гвинтокрил може розвивати максимальну швидкість до 210 км/год, а дальність польоту — до 797 км. Вертоліт розрахований на 1 пілота і може перевозити:

до 10 пасажирів,

або 4 носилки з супроводом,

або 700 кг вантажу в кабіні,

або 800 кг вантажу на зовнішньому підвісі.

Технічні габарити:

довжина — 11,4 м,

висота — 3,75 м,

діаметр головного гвинта — 14,5 м.

Запас пального — 1075 літрів, що забезпечує тривалість польоту до 5 годин з максимальним баком.

Вартість гвинтокрила становить 350 тисяч доларів. У гривнях це приблизно 14,5 мільйона.

Продавець зазначає, що вертоліт має ресурс і календарні години, тобто, ймовірно, придатний до експлуатації за умов технічного обслуговування та дозволів.

Для довідки

Мі-2 — це радянський багатоцільовий вертоліт легкого класу, розроблений ОКБ Міля. На відміну від інших гвинтокрилів цього конструкторського бюро, Мі-2 серійно не виготовлявся в СРСР, а випускався у Польщі на авіаційному заводі PZL Świdnik з 1965 по 1992 рік. Усього було випущено 5418 таких вертольотів усіх моделей.

Вертоліт оснащений двома газотурбінними двигунами ГТД-350, що робить його більш надійним у порівнянні з однодвигунними аналогами. Мі-2 активно використовувався в армії, авіації МВС, у сільському господарстві, медицині, а також як транспортний, пасажирський і навчальний гелікоптер.

Українська версія Mi-2

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