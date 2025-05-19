В Киеве продают самолет-амфибию. Интересный аппарат стоит как квартира (фото)

Это не простой самолет, который "летает вокруг хвоста"

В Киеве на продажу выставили трехместный самолет-амфибию Aeroprakt A-24, способный взлетать и садиться на воду. Продавец утверждает, что это единственная амфибия такого класса с приемлемыми затратами на эксплуатацию.

Необычное объявление появилось на одном из сайтов купли-продажи. Самолет оснащен новым двигателем Rotax 912ULS.

Также есть дополнительный радиатор охлаждения увеличенного объема, улучшающий тепловой режим, особенно во время полетов из воды.

Общий налет – 200 часов. Год выпуска самолета — 2004.

Aeroprakt A-24

Как отмечает продавец, это не просто "сухопутный" самолет, летающий вокруг хвоста. Это настоящая амфибия, которая выходит на воду.

Самолет может ходить по воде

За этот чудо-аппарат хотят 46 900 евро, в гривнах это примерно 2 миллиона 178 тысяч.

Изготовлен летательный аппарат в 2004 году

К самолету бесплатно прилагается компрессор итальянской фирмы, который позволяет увеличить мощность до 135 лошадиных сил. В комплект также входит kit-набор, а сам самолет уже подготовлен к транспортировке – крылья сняты.

В салоне самолета

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