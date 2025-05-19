Мужчины в Киеве устроили стрелялки посреди дороги: полиция быстро среагировала (обновлено)

"Телеграф" общался с полицией

В Киеве вооруженные мужчины ездили и стреляли с пистолета. Их заметили на Тростянецкой. К счастью, в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

UPD: Мужчины были задержаны патрульной полицией Киева. Об этом сообщил Алексей Белошицкий.

"Во время движения по улицам города Киева один из молодых людей достал пистолет и решил пострелять из окна транспортного средства Audi. А вокруг — люди… дети, женщины. Далеко не доехали. Мы быстро установили и разыскали мужчин", — пишет он.

В отношении их действий внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ. Следственные действия продолжаются.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что мужчины отдыхали в местном ресторане, поэтому там они и были задержаны.

Задержанные — это двое киевлян в возрасте 22 и 33 лет. Их доставили в Дарницкое управление полиции, где с ними общаются следователи.

"Телеграф" обратился за комментарием к патрульной полиции, чтобы узнать, находились ли мужчины в трезвом состоянии. Нам ответили, что это обстоятельство выясняют.

Что предшествовало

Местные телеграм-каналы публикуют видео, где заметно, что мужчины достают из автомобиля пистолет и стреляют в воздух. При этом они улыбаются.

Напомним, на одной из парковок Киева прохожие стали свидетелями неожиданного зрелища. Группа девушек, переодетых в костюмы монахинь, устроила танцевальный перформанс.

Ранее "Телеграф" писал, что на Софиевской Борщаговке под Киевом днем в четверг, 8 мая, произошла стрельба. Неизвестный мужчина застрелил военного и его тещу.