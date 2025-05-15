Пострадали десятки авто: в Киеве неизвестный сорвал номерные знаки (видео)

На месте работают правоохранители

Акт вандализма произошел ночью 15 мая в столице на Минском массиве. По улице Калнышевского неизвестный сорвал номерные знаки с припаркованных автомобилей.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Очевидцы отмечают, что на месте происшествия сейчас работает полиция.

По предварительной информации, пострадали не менее 58 авто. Номера были полностью сняты у припаркованных вдоль обочины машин.

Видео с места инцидента попало в соцсети.

Напоминаем, на днях в Киеве зафиксировали вопиющий случай нарушения правил дорожного движения. В этот раз на улице Дегтяревской водитель оставил свой автомобиль прямо на пешеходном переходе, чем вызвал шквал возмущения у киевлян.

Автомобиль полностью преградил "зебру", исключив безопасный переход для пешеходов. Припарковавшемуся в неположенном месте водителю неравнодушные оставили послание с нецензурной лексикой на лобовом стекле.

Также комментарии украинцев не заставили себя ждать — пользователи соцсетей массово возмущаются такой "наглостью" водителя.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве введут новые правила для участников движения. В частности, это касается парковки и ограничения скорости.