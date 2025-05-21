В Киеве на крыше многоэтажки установили интересный аппарат: для чего он (видео)

Птицы подвергали людей опасности

В столице на крыше одного из жилых домов бизнес-класса установили звуковой отпугиватель для ворон. Он имитирует крики хищных птиц.

Об этом сообщила соучредитель общественного союза и ассоциации ОСМД и ЖСК города Киева Юлия Бородина, опубликовав видео с места.

По ее словам, вороны устроили на крыше настоящую "площадку для игр" — крыша дома была застелена сеткой с мелкими камнями. Птицы регулярно опрокидывали эти камешки вниз, попадая не только на автомобили, но и на тротуары, создавая опасную ситуацию для жителей и прохожих.

Игривые вороны реально не давали покоя. Вредили имуществу и подвергали людей опасности, объяснила Бородина.

Чтобы решить эту необычную проблему, ОСМД дома решило установить специальное устройство, время от времени включающее звуки хищников — например, сокола или ястреба. Именно это, по задумке, должно отпугнуть ворон и заставить их искать другое место для развлечений.

На видео, опубликованном Бородиным, можно увидеть само устройство — оно закреплено на крышной конструкции. А также услышать, как оно работает: периодически раздается характерное "кряхтение" хищных птиц.

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