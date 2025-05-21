У Києві на даху багатоповерхівки встановили цікавий апарат: для чого він (відео)

Птахи наражали людей на небезпеку

У столиці на даху одного з житлових будинків бізнес-класу встановили звуковий відлякувач для ворон. Він імітує крики хижих птахів.

Про це повідомила співзасновниця громадської спілки та асоціації ОСББ і ЖБК міста Києва Юлія Бородіна, опублікувавши відео з місця.

За її словами, ворони влаштували на даху справжній "майданчик для ігор" — дах будинку був застелений сіткою з дрібним камінням. Птахи регулярно перекидали ці камінці вниз, потрапляючи не лише на автомобілі, а й на тротуари, створюючи небезпечну ситуацію для мешканців і перехожих.

Грайливі ворони реально не давали спокою. Шкодили майну та наражали людей на небезпеку, пояснила Бородіна.

Щоб вирішити цю незвичну проблему, ОСББ будинку вирішило встановити спеціальний пристрій, який час від часу вмикає звуки хижаків — наприклад, сокола чи яструба. Саме це, за задумом, має відлякати ворон і змусити їх шукати інше місце для розваг.

На відео, яке оприлюднила Бородіна, можна побачити сам пристрій — він закріплений на даховій конструкції. А також почути, як він працює: періодично лунає характерне "крекотання" хижих птахів.

Раніше "Телеграф" писав, що змія залізла через дірку в будинок на Київщині. На кадрах видно, як тварина через отвір для труби залазить у помешкання. Інцидент одразу викликав бурхливу реакцію в соцмережах.