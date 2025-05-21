"Такая откормленная": змея залезла через дыру в дом на Киевщине (видео)

Обошлось не без шуток

В Киевской области в один из частных домов залезла змея. В дом она попала через отверстие в стене.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. Видео уже прокомментировало много украинцев.

На кадрах видно, как змея через отверстие для трубы влезает в дом. Инцидент сразу вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Пользователи комментируют не только сам факт, но и шутят о "непрошенной госте".

"Моя свекровь уже по чужим домам лазит", — написала шутливый комментарий одна из читательниц.

Кто-то предположил, что змея не настоящая, потому что якобы она не двигается. В ответ на такие комментарии, одна из пользовательниц написала: "Такое поведение присуще змеям, обычное".

А другая написала так: "Похоже, что она просто испугалась человека, и делает вид, будто она палка".

Некоторым змея понравилась. "Хорошая, такая откормленная", "Так это же классно. Можно погладить ее" и другие комментарии.

Что делать, если к вам залезет змея

Главное не паникуйте – змеи редко нападают первыми. Также не приближайтесь и не пытайтесь самостоятельно ее поймать.

Лучше закройте помещение и вызовите специалистов – ГСЧС или службу по контролю над животными.

Ранее "Телеграф" писал, что на острове в Днепре нашли логово десятков уже. На видео видно, как змеи переплетаются между собой. Это характерно для этих пресмыкающихся в апреле-мае.