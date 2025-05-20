Окна можно открывать? Что с качеством воздуха в Киеве 20 мая

Низкий индекс зафиксирован во всех районах города

По состоянию на утро 20 мая уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве остается очень низким. А радиационный фон – в пределах нормы.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. К примеру, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха составляет 21, что соответствует очень низкому уровню загрязнения.

По данным SaveEcoBot, самый чистый воздух в Соломенском районе столицы. Также полностью безопасно дышать в Шевченковском и Святошинском районах.

Низкий индекс загрязнения воздуха на левом берегу города, а именно в Дарницком и Днепровском районах.

В пределах нормы зафиксированы показатели и в других районах Киева, в частности, в Голосеевском, Печерском, Подольском, Оболонском и Деснянском районах.

Карта качества воздуха в Киеве

Такое состояние воздуха свидетельствует о благоприятных условиях пребывания на улице.

Напомним, что вторник, 20 мая, будет преимущественно облачным, с незначительными прояснениями. Температура днем достигнет +16°C, а ночью опустится до +10°C. Ветер слабый – до 3 км/ч, с западного направления. Вечером, вероятно, будет мелкий дождь.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Кроме дождей, местами будут бурлить ветры, но температура будет только расти.