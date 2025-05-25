В Киеве будет идти дождь три дня беспрерывно. Ожидаются ли холода

Киевляне не расстанутся с зонтиком еще на несколько дней

В Киеве снова прогнозируют облачность и затяжные дожди. Однако температура будет держаться около +20 градусов днем.

Местами также будут бушевать свежие ветры, но они прогнозируются всего в один день в течение обеда. Об этом сообщили в Meteofor.

Воскресенье, 25 мая, ожидается сплошь облачным и дождливым. Утром и вечером будут самые сильные осадки. Воздух днем прогреется до +22 градусов, а ночью остынет до +14 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 7 м/с.

В понедельник, 26 мая, ситуация не изменится – сильная облачность и мелкие дожди прогнозируются все сутки. Дневная температура в городе вырастет до +20 градусов, а ночная опустится до +16 градусов. Сила ветра опять не достигнет выше умеренных 6 м/с.

Во вторник, 27 мая, небо также будет в плену облаков и дождей. Максимальные осадки ожидаются вечером. Показатели на термометрах днем вырастут до +20 градусов, а ночью упадут до +17 градусов. В начале второй половины суток предполагаются свежие ветры — до 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ливни.