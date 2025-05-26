Смарт-небоскребы вместо бабушкиных домов: кто стоит по скандальной схеме застройки в Киеве

5 лет назад, весной 2020-го года, украинские медиа и антикоррупционные тусовки облетела история о, так называемом "доме Билозира" на Подоле. О незаконной 11-этажке в самом престижном районе столицы писали и "Наши деньги" Юрия Николова, и даже Сергей Лещенко, который сейчас приближен к Офису Президента Украины, называл застройку "плевком в лицо Украине".

За пять лет, три из которых идет ужасная война, пресловутый "дом Билозир", получивший официальное название ЖК " Зеленый замок " не только успели ввести в эксплуатацию через Верховный Суд Украины. Вся схема строительства незаконных многоквартирных многоэтажек на частной земле стала удобной лазейкой.

"Плевок в лицо"

Скандальная схема известного "дома Билозир" была очень проста. Сначала, по адресу улица Мирная, 2/1, прямо у Нижнего Вала, была выкуплена земля, предназначенная для частной приусадебной застройки, позволяющей строить исключительно частные дома на одну семью, высотой не более трех этажей с мансардой. Владелицей этой земельки и стала экс-министр культуры и певица Оксана Билозир, которая отдала эту землю под застройку.

Застройщик построил на этом участке 11-этажный жилой комплекс премиум класса под названием "Зеленый замок", где уже распроданы все квартиры, если верить порталам столичной недвижимости.

Застройщиком участка стал ОК "Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" с основателями сыном Оксаны Билозир — Ярославом Недзельским, и бывшей помощницей нардепа Билозир (в 2007-2008 гг.) Марьяной Грабинской. К ним присоединились Иван Влад. подрядчиком работ являлось ООО "ВР Билд", учредителями которого являются Иван Влад и ООО "ВР Партнер".

С особым цинизмом адвокаты застройщика на бесконечных судах о необходимости арестовать строительство утверждали , что строительство не нарушает никаких норм, а дополнительные 7 этажей — это и есть мансарда, или, так называемые "антресоли".

Так или иначе, но, несмотря на протесты общины и депутатки Киевсовета Ольги Балицкой , которая обещала приложить все усилия для остановки строительства — дом стоит, а столичные коммуникации водоснабжения и канализации периодически подрывают, потому что они не рассчитаны на такую нагрузку.

Транспортные пути на Подоле коллапсируют в час пик, потому что уважаемые жители "дома Билозир" привыкли ездить исключительно на собственном автотранспорте и ставить его на улицы, поскольку паркингов такие дома не предусматривают.

Что бы мы вспоминали о событиях пятилетней давности? Потому что указанная схема продолжает работать с циничным размахом коррупционной индустрии, в которой кто захочет может построить что угодно, если земля частная, а суды можно продолжать бесконечно.

Одним из ключевых застройщиков, который активно пользуется этой хитрой схемой, является Александр Рябчун, основатель и директор компании ООО "450 Груп".

В украинской армии, куда ни Александр Рябчун, ни работающие на него строители не спешат, существует специфический сигнал "4.5.0.". На военном сленге он имеет значение – "все спокойно", "все хорошо". Поэтому в последние годы, несмотря на многочисленные уголовные производства, сопротивление соседей и бесконечные судебные дела, у Александра Рябчуна все "4.5.0." Как ему это удается?

Рабочая схема

Кейс "дома Билозир" показал, что ни украинское законодательство, ни правоохранительные органы, ни община, ни даже депутаты не могут ничего сделать с застройщиками, которые строят на частной земле то, что впоследствии коррумпированные нотариусы введут в эксплуатацию как частное жилье.

Схема работает следующим образом. Физическое лицо покупает земельный участок для приусадебной застройки в частном секторе.

Новый собственник земельного участка с недостройкой или дряхлым домом приглашает Александра Рябчуна для "реконструкции", на которую и получает разрешение в компетентных органах. Все проекты и формальные документы для Рябчуна удостоверяет своими печатями один и тот же архитектор Пархоменко Игорь Петрович от имени ООО "БУДЛИДЕР ПАРК".

После получения разрешений на осуществление "реконструкции", участок зачищается полностью, на нем выкапывается котлован, из которого произрастает многоэтажка. Поскольку земельный участок принадлежит частному лицу, а право собственности у нас неприкосновенное, то никому из чиновников нет дела вплоть до того момента, пока очередная многоэтажка не врезается в коммуникации, рассчитанные только на частный дом на одну семью.

Каждая квартира в многоквартирном доме уже на этапе строительства принадлежит частному лицу. Чаще всего лично Александру Рябчуну, или кому-то из приближенных к нему лиц.

Продажи компании ООО "450 Груп" и возглавляющего их Сергея Зазимко ведутся очень активно от имени компании. Однако договоры купли-продажи, как и в случае с "домом Билозир" заключаются между физическими лицами. Причем покупатели официальных документов на жилье не получают.

Компания фактически ни в каких официальных документах не фигурирует, а значит — не несет ответственности, если дом рухнет или сгорит из-за нарушения норм строительства. По документам — все это частная приусадебная застройка.

Иногда застройщики встречают сопротивление общества против своевольной застройки. Тогда приходится "включать" административные рычаги в киевской администрации, в полиции и "находить общий язык" с судьями. Тот факт, что схема работает, доказывают многочисленные объекты застройки, которые растут как грибы после дождя, несмотря на войну. Ведь спрос на дешевую недвижимость, когда враг разрушает нашу страну, постоянно высок.

Фаст-фуд с квадратных метров

Неполный список застроек, в отношении которых сейчас ведутся уголовные или гражданские дела против Александра Рябчуна и его сообщников в киевских судах, выглядит так:

1. улица Эстонская, 10 (земельный участок 8000000000:88:043:0063 , владелец Рябчун Александр Владимирович);

2. улица Казацкая, 11 (земельный участок 8000000000:79:142:0010, владелец Храпач Владимир Васильевич);

3. улица Казацкая, 9а (земельный участок 8000000000:79:142:0009 , владелец Харченко Андрей Александрович);

4. улица Казацкая, 9б (земельный участок 8000000000:79:142:0400 , владелец Харченко Андрей Александрович);

5. улица Художественная, 6 (земельный участок 8000000000:79:147:0028 , владелец Бедриковский Александр Владимирович);

6. улица Циолковского, 44 (земельный участок 8000000000:79:241:0190 , владелец Невойт Александр Николаевич)

7. улица Стратегическое шоссе, 7 (земельный участок 8000000000:79:241:0011 , владелец ООО "АВЕНЮ 7" (45417069), Сомсиков Сергей Владимирович, Федулов Максим Олегович);

8. улица Бучанская, 4 (земельный участок 8000000000:75:105:0024 , владелец Рябчун Александр Владимирович);

9. улица Карпатская, 26-я (земельный участок 8000000000:69:186:0022 , владелец ОБЪЕДИНЕНИЯ СОБЛАДЕЛЬНИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА "КАРПАТСКИЙ 2020").

Назначение каждого из указанных участков определено законом как земля "Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)" или "Для индивидуального жилого, гаражного и дачного строительства". И на каждом из этих участков Александр Рябчун с сообщниками построил или строит многоквартирный дом.

На каждом из этих участков у Рябчуна конфликт с соседями и максимально его игнорирует. Почти по каждому из этих объектов в открытых источниках можно найти кучу судебных решений и решений, часть из которых ведутся по уголовным производствам против самого Рябчуна и его подельников, в частности нотариусов, помогающих за деньги вводить объекты в эксплуатацию.

А как же законность?

Соломенская окружная прокуратура города Киева обвиняет Александра Рябчуна в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — отмывание (легализация) имущества, полученного незаконным путем, и статьей 358 — подделка документов (номер судебного дела 760/2980 ). Причиной расследования уголовного производства по номеру 12021100090000229, как свидетельствуют материалы судебных постановлений, является застройка на улице Карпатской, 26-а.

По этому адресу на частном земельном участке Рябчун построил многоквартирное здание и с помощью знакомого нотариуса обеспечил ввод его в эксплуатацию.

Этот факт не очень понравился местным жителям, которые определены пострадавшими по этому делу: Паламарь Оксана Анатольевна, Савченко Зоя Семеновна, Чередниченко Татьяна Владимировна, Садыгов Тармирлан Эльшад Оглы.

Фабула дела очень проста, несмотря на протесты соседей, Александр Рябчун построил на частном участке по адресу Карпатская 26 многоквартирный дом и продал помещение в этом доме частным лицам. При этом, поскольку никаких документов на это здание у Рябчуна не было, то пришлось легализовывать объект через знакомого нотариуса и других должностных лиц. Одно из заседаний по этому делу было записано неравнодушными на видео, где можно рассмотреть самого Рябчуна и его адвокатов, а также послушать их аргументацию. Следующее судебное заседание назначено на 28 мая 2025 уже в рамках дела 760/19805/22.

Еще одно уголовное производство ведется по статье 198 Уголовного кодекса Украины (Самоуправство) по незаконному строительству Рябчуна по адресу улица Циолковского, 44.

По этому уголовному производству в судебном порядке будет рассмотрен вопрос наложения ареста на строительство. Соседи района объединились, чтобы информировать о том, как идет борьба.

А что КГВА?

Еще одно судебное дело, уже в административном, а не уголовном производстве, открыто против Александра Рябчуна Департаментом по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева (номер судебного дела 640/39051/21 ).

Юридическая служба департамента утверждает, что в декабре 2021 года обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Александру Рябчуну, в котором просит прекратить право на выполнение строительных работ по адресу улица Бучанская, 4 в Киеве.

Департамент утверждал, что Рябчун начал строительные работы "на объекте, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам с незначительными последствиями (СС1)" — это означает, что по документам Рябчун возводил частный дом. Департамент просил у суда отменить регистрацию декларации о готовности к эксплуатации объекта по номеру КВ101210113760. Ожидаемо, дело ничем не закончилось и там продолжает стоять шестиэтажное одобрение .

Сам же Рябчун отделался штрафом менее чем в 500 гривен за то, что во время проведения работ вынес грязи на проезжую часть колесами технологического транспорта, чем нарушил требования п. 1.5 Правил дорожного движения.

Война войной, а бабло — баблом

Компания "450 групп" и Александр Рябчун оседлали одну из самых прибыльных тем столичной застройки. Она наиболее привлекательна из-за работы в частной застройке, где противодействовать произволу могут только единичные соседи, или и вообще пожилые женщины из окрестных домов. В результате подчиненные Рябчуна просто игнорируют протесты на пути к максимизации доходов за счет манипуляции законодательством. А адвокаты затягивают дела до того момента, пока дом уже не построен, а все квартиры распроданы. Все эти кейсы не столь важны, чтобы блоггеры калибра Сергея Лещенко записали эфир о том, как застройщики "плюют в лицо киевлянам". Между тем политическая борьба за столичные должности постепенно разворачивается.