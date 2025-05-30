Киев уже может прощаться с зонтиком? Какой будет погода в эти дни

В Киеве в ближайшие дни солнце будет прорываться сквозь облака, но дожди останутся

Сильные суточные дожди скоро покинут Киев, хотя местами еще будет идти дождь. В городе также будут бурлить на днях свежие ветры, однако температура днем будет только расти.

В Meteofor в течение 30 мая-1 июня прогнозируют преимущественно облачную погоду. Хотя чем ближе к выходным, тем меньше ожидается облаков.

Пятница, 30 мая, будет сильно облачной. Днем будет идти дождь. Воздух в обед должен прогреться до +20 градусов, а ночью он остыл до +13 градусов. В течение второй половины суток предполагается свежий ветер — до 8 м/с.

Суббота, 31 мая, принесет в город немного меньше облачности, но осадков можно не ожидать. Дневная температура вырастет до +23 градусов, а ночная – упадет до +13 градусов. Самые сильные ветра прогнозируются днем – свежие 8 м/с.

Воскресенье, 1 июня, ожидается еще менее облачным, но дождливым. Небольшие осадки должны пройти утром и днем. В течение дня температура на термометре достигнет +24 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. В начале второй половины суток ожидаются сильнейшие ветры – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается июнь в Украине.