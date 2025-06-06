На Киевщине повреждена железная дорога, поезда задерживаются: как изменено расписание

На одной из станций Киева поезда не останавливаются

В результате ночной вражеской атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области. Поэтому ряд поездов движется с задержками, а некоторые маршруты временно изменены.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Ремонтные работы на поврежденном участке продолжаются – их планируют завершить до конца суток.

Пока поезда Трипольского направления курсируют резервным маршрутом через Фастов, без остановки на станции "Выдубичи".

Изменения в маршрутах касаются следующих поездов:

🚆 №6702/01 – курсирует по маршруту Подгорцы – Мироновка (вместо Киев – Мироновка)

– курсирует по маршруту (вместо Киев – Мироновка) 🚆 №6724/23 – Мироновка – Подгорцы (вместо Мироновка – Киев)

– (вместо Мироновка – Киев) 🚆 №6704/03 – Подгорцы – Мироновка (вместо Киев-Волынский – Мироновка)

В этой связи возможны незначительные задержки в движении поездов.

"Просим прощения за временные неудобства, прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ночной вражеской атаки", — отметили в "Укрзализныце".

Поврежденый путь. Фото "Укрзализныци"

Последствия вражеской атаки. Фото "Укрзализныци"

Напоминаем, что из-за вражеских обстрелов красная ветка метро в Киеве работает только на правом берегу. Из-за повреждений путей движение поездов ограничено к участку "Академгородок" — "Арсенальная", часть станций временно закрыта.

Наземный транспорт пытается компенсировать остановку метро, но количество пассажиров просто колоссальное. На остановках — километровые очереди, многие не могут втиснуться в автобусы и маршрутки, особенно в часы пик.

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