На Киевщине повреждена железная дорога, поезда задерживаются: как изменено расписание
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На одной из станций Киева поезда не останавливаются
В результате ночной вражеской атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области. Поэтому ряд поездов движется с задержками, а некоторые маршруты временно изменены.
Об этом сообщили в "Укрзализныце". Ремонтные работы на поврежденном участке продолжаются – их планируют завершить до конца суток.
Пока поезда Трипольского направления курсируют резервным маршрутом через Фастов, без остановки на станции "Выдубичи".
Изменения в маршрутах касаются следующих поездов:
- 🚆 №6702/01 – курсирует по маршруту Подгорцы – Мироновка (вместо Киев – Мироновка)
- 🚆 №6724/23 – Мироновка – Подгорцы (вместо Мироновка – Киев)
- 🚆 №6704/03 – Подгорцы – Мироновка (вместо Киев-Волынский – Мироновка)
В этой связи возможны незначительные задержки в движении поездов.
"Просим прощения за временные неудобства, прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ночной вражеской атаки", — отметили в "Укрзализныце".
Напоминаем, что из-за вражеских обстрелов красная ветка метро в Киеве работает только на правом берегу. Из-за повреждений путей движение поездов ограничено к участку "Академгородок" — "Арсенальная", часть станций временно закрыта.
Наземный транспорт пытается компенсировать остановку метро, но количество пассажиров просто колоссальное. На остановках — километровые очереди, многие не могут втиснуться в автобусы и маршрутки, особенно в часы пик.
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