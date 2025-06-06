На Київщині пошкоджено залізницю, потяги затримуються: як змінено розклад
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На одній зі станцій Києва потяги не зупиняються
Унаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Через це низка поїздів рухається зі затримками, а деякі маршрути тимчасово змінено.
Про це повідомили в "Укрзалізниці". Ремонтні роботи на пошкодженій ділянці тривають — їх планують завершити до кінця доби.
Поки що поїзди Трипільського напрямку курсують резервним маршрутом через Фастів, без зупинки на станції "Видубичі".
Зміни в маршрутах стосуються таких поїздів:
- 🚆 №6702/01 – курсує за маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка)
- 🚆 №6724/23 – Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ)
- 🚆 №6704/03 – Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка)
У зв’язку з цим можливі незначні затримки в русі поїздів.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності, докладаємо усіх зусиль, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки", — зазначили в "Укрзалізниці".
Нагадуємо, що через ворожий обстріл червона гілка метро в Києві працює лише на правому березі. Через пошкодження колій рух поїздів обмежено до ділянки "Академмістечко" — "Арсенальна", частину станцій тимчасово закрито.
Наземний транспорт намагається компенсувати зупинку метро, але кількість пасажирів просто колосальна. На зупинках — кілометрові черги, багато людей не можуть втиснутися в автобуси та маршрутки, особливо в години пік.
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує таксі в Києві після нічної атаки та яке вигідніше. На послуги перевезення зараз високий попит.