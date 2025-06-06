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На Київщині пошкоджено залізницю, потяги затримуються: як змінено розклад

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Рух поїздів
Рух поїздів. Фото Колаж "Телеграфу"

На одній зі станцій Києва потяги не зупиняються

Унаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Через це низка поїздів рухається зі затримками, а деякі маршрути тимчасово змінено.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Ремонтні роботи на пошкодженій ділянці тривають — їх планують завершити до кінця доби.

Поки що поїзди Трипільського напрямку курсують резервним маршрутом через Фастів, без зупинки на станції "Видубичі".

Зміни в маршрутах стосуються таких поїздів:

  • 🚆 №6702/01 – курсує за маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка)
  • 🚆 №6724/23Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ)
  • 🚆 №6704/03Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка)

У зв’язку з цим можливі незначні затримки в русі поїздів.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності, докладаємо усіх зусиль, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки", — зазначили в "Укрзалізниці".

Пошкоджена колія. Фото "Укрзалізниці"
Наслідки ворожої атаки. Фото "Укрзалізниці"

Нагадуємо, що через ворожий обстріл червона гілка метро в Києві працює лише на правому березі. Через пошкодження колій рух поїздів обмежено до ділянки "Академмістечко" — "Арсенальна", частину станцій тимчасово закрито.

Наземний транспорт намагається компенсувати зупинку метро, але кількість пасажирів просто колосальна. На зупинках — кілометрові черги, багато людей не можуть втиснутися в автобуси та маршрутки, особливо в години пік.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує таксі в Києві після нічної атаки та яке вигідніше. На послуги перевезення зараз високий попит.

Теги:
#Укрзалізниця #Обстріл #Рух поїздів #Новини Київської області