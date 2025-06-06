Цены – космос. Сколько стоит такси в Киеве после ночной атаки и какое выгоднее (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На услуги перевозки сейчас высокий спрос
После массированной ночной атаки на Киев 6 июня, в городе серьезные проблемы с транспортом. Из-за частичной остановки красной линии метро и перегруженности автобусов, киевляне массово пересели на такси.
Это привело к резкому росту спроса на услуги перевозки. "Телеграф" рассказывает, какие цены в Киеве на такси.
Утром цены на такси в столице подскочили в несколько раз: короткие поездки в пределах одного района стоили обычно междугородние. В некоторых сервисах цена за поездку с левого берега на правый превышала 1000 гривен.
Ближе к обеду тарифы несколько снизились, однако ситуация не стала лучше — найти свободного водителя очень тяжело. В популярных приложениях заказы просто "висят" в поиске.
Напоминаем, что из-за вражеских обстрелов красная ветка метро в Киеве работает только на правом берегу. Из-за повреждения путей движение поездов ограничено к участку "Академгородок" — "Арсенальная", часть станций временно закрыта.
Наземный транспорт пытается компенсировать остановку метро, но количество пассажиров просто колоссальное. На остановках — километровые очереди, многие не могут втиснуться в автобусы и маршрутки, особенно в часы пик.
Ранее "Телеграф" писал, что во время массированной атаки на Киев погибли три спасателя. Также часть города осталась без света.