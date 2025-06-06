Цены – космос. Сколько стоит такси в Киеве после ночной атаки и какое выгоднее (фото)

На услуги перевозки сейчас высокий спрос

После массированной ночной атаки на Киев 6 июня, в городе серьезные проблемы с транспортом. Из-за частичной остановки красной линии метро и перегруженности автобусов, киевляне массово пересели на такси.

Это привело к резкому росту спроса на услуги перевозки. "Телеграф" рассказывает, какие цены в Киеве на такси.

Утром цены на такси в столице подскочили в несколько раз: короткие поездки в пределах одного района стоили обычно междугородние. В некоторых сервисах цена за поездку с левого берега на правый превышала 1000 гривен.

Ближе к обеду тарифы несколько снизились, однако ситуация не стала лучше — найти свободного водителя очень тяжело. В популярных приложениях заказы просто "висят" в поиске.

Напоминаем, что из-за вражеских обстрелов красная ветка метро в Киеве работает только на правом берегу. Из-за повреждения путей движение поездов ограничено к участку "Академгородок" — "Арсенальная", часть станций временно закрыта.

Наземный транспорт пытается компенсировать остановку метро, но количество пассажиров просто колоссальное. На остановках — километровые очереди, многие не могут втиснуться в автобусы и маршрутки, особенно в часы пик.

Ранее "Телеграф" писал, что во время массированной атаки на Киев погибли три спасателя. Также часть города осталась без света.