В Киеве — транспортный коллапс из-за атаки РФ. Как добраться на работу
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Людей на остановках полно
Россия устроила массированный обстрел Украины в ночь на 6 июня 2025 года, в результате которого серьезно пострадала транспортная инфраструктура Киева. В результате атаки повреждены колеи и кабели на перегоне киевского метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной ветки.
"Телеграф" собрал актуальную информацию, как работает транспорт в Киеве. Детальнее можно ознакомиться ниже.
Цены на такси взлетели
Красная ветка метро работает только на правом берегу. Из-за повреждения путей движение поездов ограничено к участку "Академгородок" — "Арсенальная", часть станций временно закрыта.
Наземный транспорт пытается компенсировать остановку метро, но количество пассажиров – колоссальное. На остановках — километровые очереди, многие не могут втиснуться в автобусы и маршрутки, особенно в часы пик.
Спрос на такси взлетел, и вместе с ним цены. Поездка с Левого на Правый берег стоила до 1000 гривен. Сервисы Bolt, Uber и Uklon показывают коэффициенты спроса 2,5-3, а автомобили – в дефиците.
Как будет курсировать транспорт 6 июня
В результате повреждения красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут №1М. Об этом сообщает КГГА.
Автобусы курсируют по следующему маршруту:
- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
- в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".
Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.
Работы по восстановлению путей метро, поврежденных в результате вражеской атаки, будут продолжаться в течение суток.
Также сообщается, что интервал между поездами на красной ветке метро: 4 минуты 30 секунд.
Что с троллейбусами – как они ездят 6 июня
Из-за последствий российских обстрелов в Киеве изменили некоторые троллейбусные маршруты на ул. Вадима Гетьмана. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
В частности, на участке ул. Вадима Гетьмана – от ул. Антона Цедика до ул. Олексы Тихого – перекрыто движение транспорта. Ограничения были введены сотрудниками полиции.
В связи с этим троллейбусы курсируют:
- № 27 – до Индустриального путепровода и ул. Дегтяревской;
- № 30 – через ст. м. "Лукьяновская", Севастопольскую площадь и далее по обычному маршруту;
- №22 и №42 – движение организовано следующим образом: Севастопольская площадь, просп. Воздушных сил, ул. Вячеслава Чорновола, ул. Юрия Ильенко и ул. Дорогожицкую, далее по собственным маршрутам.
- Также часть троллейбусов маршрута №42 временно курсирует только от ст. м. "Лыбидская" к Индустриальному путепроводу.
Метро не только транспорт, но и защита
Украинцы эту ночь прятались от России и ее оружия в метро. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как люди ждали отбоя воздушной тревоги в столичной подземке.
Глядя на эти фотографии, сердце сжимается от боли. Вот они — обычные люди, которые должны спать в своих теплых кроватях, а лежат на скамейках подземки, прижав к себе подушки из дома.
Среди тех, кто искал защиты в подземке, молодые матери с младенцами. На кадрах, сделанных Яном Доброносовым, видно женщину с детской коляской, которая провела ночь на станции метро. Рядом с ней другая жительница города, которая устроилась на раскладном кресле.
На фотографиях видим реальность жизни украинцев, вынужденных проводить ночи в метро, спасаясь от российских ракет и дронов. Станции киевского метро, построенные еще в советское время, имеют "специализированные системы вентиляции и фильтрации", что делает их эффективными бомбоубежищами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве выросло количество погибших из-за российской атаки. Как выглядит один из поврежденных домов.