В Киеве — транспортный коллапс из-за атаки РФ. Как добраться на работу

Людей на остановках полно

Россия устроила массированный обстрел Украины в ночь на 6 июня 2025 года, в результате которого серьезно пострадала транспортная инфраструктура Киева. В результате атаки повреждены колеи и кабели на перегоне киевского метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной ветки.

"Телеграф" собрал актуальную информацию, как работает транспорт в Киеве. Детальнее можно ознакомиться ниже.

Цены на такси взлетели

Красная ветка метро работает только на правом берегу. Из-за повреждения путей движение поездов ограничено к участку "Академгородок" — "Арсенальная", часть станций временно закрыта.

Наземный транспорт пытается компенсировать остановку метро, но количество пассажиров – колоссальное. На остановках — километровые очереди, многие не могут втиснуться в автобусы и маршрутки, особенно в часы пик.

Спрос на такси взлетел, и вместе с ним цены. Поездка с Левого на Правый берег стоила до 1000 гривен. Сервисы Bolt, Uber и Uklon показывают коэффициенты спроса 2,5-3, а автомобили – в дефиците.

Как будет курсировать транспорт 6 июня

В результате повреждения красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут №1М. Об этом сообщает КГГА.

Автобусы курсируют по следующему маршруту:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".

Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Работы по восстановлению путей метро, поврежденных в результате вражеской атаки, будут продолжаться в течение суток.

Также сообщается, что интервал между поездами на красной ветке метро: 4 минуты 30 секунд.

Что с троллейбусами – как они ездят 6 июня

Из-за последствий российских обстрелов в Киеве изменили некоторые троллейбусные маршруты на ул. Вадима Гетьмана. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

В частности, на участке ул. Вадима Гетьмана – от ул. Антона Цедика до ул. Олексы Тихого – перекрыто движение транспорта. Ограничения были введены сотрудниками полиции.

В связи с этим троллейбусы курсируют:

№ 27 – до Индустриального путепровода и ул. Дегтяревской;

№ 30 – через ст. м. "Лукьяновская", Севастопольскую площадь и далее по обычному маршруту;

№22 и №42 – движение организовано следующим образом: Севастопольская площадь, просп. Воздушных сил, ул. Вячеслава Чорновола, ул. Юрия Ильенко и ул. Дорогожицкую, далее по собственным маршрутам.

Также часть троллейбусов маршрута №42 временно курсирует только от ст. м. "Лыбидская" к Индустриальному путепроводу.

Метро не только транспорт, но и защита

Украинцы эту ночь прятались от России и ее оружия в метро. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как люди ждали отбоя воздушной тревоги в столичной подземке.

Глядя на эти фотографии, сердце сжимается от боли. Вот они — обычные люди, которые должны спать в своих теплых кроватях, а лежат на скамейках подземки, прижав к себе подушки из дома.

Атака в Киеве – люди спят в метро. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Среди тех, кто искал защиты в подземке, молодые матери с младенцами. На кадрах, сделанных Яном Доброносовым, видно женщину с детской коляской, которая провела ночь на станции метро. Рядом с ней другая жительница города, которая устроилась на раскладном кресле.

Мамы с младенцами в метро. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

На фотографиях видим реальность жизни украинцев, вынужденных проводить ночи в метро, спасаясь от российских ракет и дронов. Станции киевского метро, построенные еще в советское время, имеют "специализированные системы вентиляции и фильтрации", что делает их эффективными бомбоубежищами.

Взрывы в Киеве, люди в метро спасаются от атаки. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди прячутся от взрывов и российского оружия. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Животные в метро Киева. Фото — Ян Доброносо, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве выросло количество погибших из-за российской атаки. Как выглядит один из поврежденных домов.