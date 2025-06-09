В Киеве перекроют важную улицу: когда и как объехать (карта)

Ограничения будут действовать с утра до вечера

В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, в Киеве по улице Остафия Дашкевича будут ограничивать движение транспорта. Ограничения будут установлены в Днепровском районе города.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор". Согласно официальной информации, с 08:00 до 20:00 будут продолжаться дорожные работы.

Дорожники КП ШЭУ Днепровского района будут ложить верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполняться на участке от улицы Черных Запорожцев до проспекта Алишера Навои.

"Киевавтодор" извиняетсяза временные неудобства и советуют водителям заранее планировать маршруты, учитывая ограничения движения.

Схема

Вариант объезда со стороны севера (от Воскресенки/ул. Черных Запорожцев):

Вместо поворота на ул. Дашкевича, продолжайте ул. Черных Запорожцев к югу. Поверните налево на просп. Алишера Навои. После пересечения с ул. Князя Романа Мстиславича возвращайте на нее (если вам нужно выехать к востоку Лесного массива).

Вариант объезда со стороны юга (от Лесного массива):

Вместо Дашкевича, двигайтесь по ул. Князя Романа Мстиславича к западу. Далее – на просп. Алишера Навои. Затем сверните на ул. Черных Запорожцев, если нужно вернуться в Воскресенку.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве на пересечении улиц Черных Запорожцев и Остафия Дашкевича произошел прорыв трубопровода. В результате аварии под трамвайными путями образовалась большая воронка, что сделало невозможным дальнейшее движение общественного транспорта по этому маршруту.

Ранее "Телеграф" писал, что один из мостов Киева частично перекроют вплоть до конца года. Ограничения будут действовать в направлении правого берега.