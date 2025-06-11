Озеро между бетонными джунглями Киева: почему Вера ежегодно "цветет" и как спасают водоем (фото)

Это искусственный водоем, залитый бетоном

На Южной Борщаговке, возле многоэтажек и раскаленных асфальтов, прячется маленькое озеро с красивым именем — Вера. С первого взгляда — обычный городской водоем.

Но на самом деле это место с непростой историей, ежегодными проблемами и надеждой на лучшее будущее. "Телеграф" рассказывает, что известно об озере и чем оно уже прославилось в городе.

Что это за озеро?

Озеро Вера появилось еще в 1970-1980-х годах — там, где когда-то были болота. Глубина водоема – до 9 метров.

Здесь живут рыбы, черепахи, а рядом обитатели выгуливают собак или просто отдыхают. Раньше это место было более запущенным, но в последнее время к нему наконец-то появилось внимание.

Озеро Вера на Южной Борщаговке

Проблема — вода "цветет"

Каждое лето на поверхности озера появляются сине-зеленые пятна — это "цветение" воды через цианобактерии. Вода начинает пахнуть, становится опасной для рыб и даже может вызвать дискомфорт у людей.

Озеро в период цветения воды

Коммунальщики каждый год пытаются с этим бороться: очищают озеро, косят камыши, используют специальные препараты. В этом году тоже не обошлось без вмешательства – водоем очищали и боролись с цветением воды.

В планах — зона отдыха

Годом ранее был представлен проект благоустройства местности вокруг озера. По плану здесь хотят обустроить: беседки для отдыха, детскую площадку, волейбольное поле, зону для настольного тенниса, прогулочные дорожки с ФЭМ-покрытием и удобные помосты у воды.

И что важно — без капитального строительства и без уничтожения зеленых насаждений. Все конструкции должны быть легкими, разборными, без фундамента. Инвестор, реализующий этот проект, обязан обеспечить возможность демонтажа всего без ущерба природе.

Проект обустройства зоны отдыха возле озера

Как добраться до Веры

Озеро Вера находится в районе Южной Борщаговки, недалеко от улицы Зодчих, среди жилых многоэтажек. До него можно доехать на маршрутках №69 и №90, которые довезут вас до остановки "Кольцевая дорога". От остановки до озера – примерно 4 минуты пешком.

Также можно проехаться на трамвае №1, который проходит через Южную Борщаговку. Можно выйти возле "Ул. Григоровича-Барского" и пройтись к озеру (~8 мин).

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