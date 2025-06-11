Укр

Озеро между бетонными джунглями Киева: почему Вера ежегодно "цветет" и как спасают водоем (фото)

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Озеро Вера Новость обновлена 11 июня 2025, 14:10
Озеро Вера. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это искусственный водоем, залитый бетоном

На Южной Борщаговке, возле многоэтажек и раскаленных асфальтов, прячется маленькое озеро с красивым именем — Вера. С первого взгляда — обычный городской водоем.

Но на самом деле это место с непростой историей, ежегодными проблемами и надеждой на лучшее будущее. "Телеграф" рассказывает, что известно об озере и чем оно уже прославилось в городе.

Что это за озеро?

Озеро Вера появилось еще в 1970-1980-х годах — там, где когда-то были болота. Глубина водоема – до 9 метров.

Здесь живут рыбы, черепахи, а рядом обитатели выгуливают собак или просто отдыхают. Раньше это место было более запущенным, но в последнее время к нему наконец-то появилось внимание.

Южная Борщаговка
Озеро Вера на Южной Борщаговке

Проблема — вода "цветет"

Каждое лето на поверхности озера появляются сине-зеленые пятна — это "цветение" воды через цианобактерии. Вода начинает пахнуть, становится опасной для рыб и даже может вызвать дискомфорт у людей.

Озеро Вера
Озеро в период цветения воды

Коммунальщики каждый год пытаются с этим бороться: очищают озеро, косят камыши, используют специальные препараты. В этом году тоже не обошлось без вмешательства – водоем очищали и боролись с цветением воды.

В планах — зона отдыха

Годом ранее был представлен проект благоустройства местности вокруг озера. По плану здесь хотят обустроить: беседки для отдыха, детскую площадку, волейбольное поле, зону для настольного тенниса, прогулочные дорожки с ФЭМ-покрытием и удобные помосты у воды.

И что важно — без капитального строительства и без уничтожения зеленых насаждений. Все конструкции должны быть легкими, разборными, без фундамента. Инвестор, реализующий этот проект, обязан обеспечить возможность демонтажа всего без ущерба природе.

Озеро Вера в Киеве
Проект обустройства зоны отдыха возле озера

Как добраться до Веры

Озеро Вера находится в районе Южной Борщаговки, недалеко от улицы Зодчих, среди жилых многоэтажек. До него можно доехать на маршрутках №69 и №90, которые довезут вас до остановки "Кольцевая дорога". От остановки до озера – примерно 4 минуты пешком.

Также можно проехаться на трамвае №1, который проходит через Южную Борщаговку. Можно выйти возле "Ул. Григоровича-Барского" и пройтись к озеру (~8 мин).

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве находится лучшее озеро для купания. Летом оно превращается в настоящий оазис среди городского шума.

Теги:
#Новости Киева #Южная Борщаговка #Озеро Вера