Озеро між бетонними джунглями Києва: чому Віра щороку "цвіте" та як рятують водойму (фото)

Це штучна водойма, що залита бетоном

На Південній Борщагівці, біля багатоповерхівок і розпечених асфальтів, ховається маленьке озеро з гарним іменем — Віра. З першого погляду — звичайна міська водойма.

Але насправді це місце з непростою історією, щорічними проблемами та надією на краще майбутнє. "Телеграф" розповідає, що відомо про озеро та чим воно вже прославилося в місті.

Що це за озеро?

Озеро Віра з’явилося ще в 1970–1980-х роках — там, де колись були болота. Глибина водойми — до 9 метрів.

Тут живуть риби, черепахи, а поруч мешканці вигулюють собак або просто відпочивають. Раніше це місце було більш занедбаним, але останнім часом до нього нарешті з’явилась увага.

Озеро Віра на Південній Борщагівці

Проблема — вода "цвіте"

Кожного літа на поверхні озера з’являються синьо-зелені плями — це "цвітіння" води через ціанобактерії. Вода починає неприємно пахнути, стає небезпечною для риб і навіть може викликати дискомфорт у людей.

Озеро у період цвітіння води

Комунальники щороку намагаються з цим боротися: очищують озеро, косять очерет, використовують спеціальні препарати. Цього року теж не обійшлося без втручання — водойму очищали та боролися із цвітінням води.

У планах — зона відпочинку

Рік тому був представлений проєкт благоустрою території навколо озера. За планом, тут хочуть облаштувати: альтанки для відпочинку, дитячий майданчик, волейбольне поле, зону для настільного тенісу, прогулянкові доріжки з ФЕМ-покриттям і зручні помости біля води.

І що важливо — без жодного капітального будівництва та без знищення зелених насаджень. Усі конструкції мають бути легкі, розбірні, без фундаменту. Інвестор, який реалізуватиме цей проєкт, зобов’язаний забезпечити можливість демонтажу всього без шкоди природі.

Проєкт облаштування зони відпочинку біля озера

Як дістатися до Віри

Озеро Віра знаходиться в районі Південної Борщагівки, неподалік вулиці Зодчих, серед житлових багатоповерхівок. До нього можна доїхати на маршрутках № 69 і № 90, які довезуть вас до зупинки "Кільцева дорога". Від зупинки до озера — приблизно 4 хвилини пішки.

Також можна проїхатися на трамваї № 1, який проходить через Південну Борщагівку. Можна вийти біля "Вул. Григоровича-Барського" і пройтися до озера (~8 хв).

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві знаходиться найкраще озеро для купання. Влітку воно перетворюється на справжній оазис серед міського шуму.