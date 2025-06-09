Самое скандальное озеро Киева: почему оно высыхает и как выглядело раньше (фото)

Водоем, за который говорят годами

В столице снова обострилась ситуация вокруг Синего озера на Виноградаре. По словам экологов, вместо обещанного "возрождения", уникальный природный водоем окончательно уничтожили.

Об этом сообщил директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный охранник Украины Владимир Борейко. За его словами, еще 20 лет назад экологи пытались добиться статуса заповедной территории для Синего озера, но городские власти не поддержали инициативу.

В 2024 году после громкого обсуждения проблемы КП "Плесо" пообещало реанимировать водоем, на что из бюджета выделили 81 миллион гривен.

Озеро Синее в 2018 году

Однако, как отмечает Борейко, вместо комплексного экологического восстановления был выкопан небольшой искусственный котлован (70×20 м, глубиной 1,5 м), а настоящее озеро площадью 15 гектаров осталось мелким и деградированным. Воду к "новому" озеру попытались пустить из соседнего водоема, который в результате этого также практически уничтожили.

Синее озеро на Виноградаре, 2018 год

Пляж на Синем озере, 2019 год

"Это все равно что чинить компьютер молотком. Экосистему не возрождают бульдозерами", — возмущается эколог.

Синее озеро в 2023 году

Местные жители жалуются на глиняное дно, на горы песка и непригодность водоема для купания. В мае уровень воды в котловане упал на полметра, несмотря на дождливую погоду. Экологи прогнозируют, что летом "озеро" окончательно высохнет.

Синее озеро на Виноградаре в 2025 году

Озеро Синее в мае 2025 года

Напоминаем, что Синее озеро, когда-то популярное место отдыха, в августе 2024 года превратилось в пустырь, поросший сорняками. В конце мая 2025 года после сильных дождей озеро набрало воды. Фото показал генеральный директор КП "Плесо".

Синее озеро после дождей. Фото Вячеслава Савицкого

Ранее "Телеграф" писал, где находится самое грязное озеро Киева. Водоем с интересным названием и древней историей считается одним из самых опасных в городе.