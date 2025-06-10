Чистая вода и хороший пляж: где находится лучшее озеро для купания в Киеве

Это пресноводный водоем, который находится в Днепровском районе города

Озеро Тельбин – это популярная зона отдыха на левом берегу Киева, в сердце жилого массива Березняки. Летом он превращается в настоящий оазис среди городского шума.

"Телеграф" рассказывает, чем особенно озеро, безопасно ли там купаться и как добраться до берегов Тельбина.

Одно из старейших озер столицы

Тельбин – не искусственное озеро, как некоторые думают. Его история уходит в XVII век. Впервые упоминается в 1694 году как "Тербин" в царских грамотах, а впоследствии — поселение Кухмистерская Слободка и железная дорога, разделившая озеро на Верхний и Нижний Тельбин.

Озеро на Березняках

Когда-то озеро простиралось до Русановки и соединялось с Днепром до 1970-х годов. Насыпь в 1870 году разделила озеро, а застройка Березняков в 1960-70-х годах сократила акваторию до современных ~40% от старой площади.

В XX веке застройка Березняков сильно изменила ландшафт, но озеро устояло. Сегодня оно не только сохранилось, но и получило второе дыхание.

Озеро Тельбин в 1980-х годах

Чем особенно озеро

Озеро Тельбин является одним из самых больших водоемов Киева. Его площадь составляет 0,1 км. Озеро имеет форму бумеранга (длина ~670 м, ширина ~450 м, глубина до 7 м) и разветвленную систему подземных источников, обеспечивающих чистую воду.

Одно из самых больших озер Киева

Отдельная история – это нимфеи. Ежегодно на поверхности озера появляются белые водяные лилии, будто из иллюстраций к сказке. Вечером здесь включается подсветка и фонтан, и тогда Тельбин становится настоящим арт-объектом.

Фонтан на озере Тельбин

Можно ли купаться в Тельбине?

Да, в 2024 году Тельбин снова вошел в список официальных пляжей Киева. Вода проходит регулярный санитарный контроль. В центре озера работает аэрационная система, насыщающая воду кислородом и очищающая ее. На пляже есть душ, кабинки для переодевания, спасатели и медицинская помощь.

Пляж на озере Тельбин

Где находится Тельбин и как доехать

Озеро расположено в Днепровском районе Киева, между улицами Березняковской, Бучмы и Шумского. Доехать до Тельбина можно на метро до станции "Левобережная". Далее автобусами №599, 425, 87, 249 до остановки "Церковь".

Или автобусами №48, №87, №95, №114 — остановка "Березняки" или "Бучмы". Маршрутки: №555, №578, №542 — также до остановки "Березняки". От остановки – несколько минут пешком до берега озера.

Также удобно ехать на велосипеде или на электросамокате — вокруг озера обустроены велодорожки.

Ранее "Телеграф" писал, где находится самое большое озеро Киева. Алмазное имеет площадь более 162,8 га. Оно входит в каскад озер, образовавшихся на месте старого русла Десны.