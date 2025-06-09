Самое большое в городе, но купаться там запрещено: как выглядит Алмазное озеро в Киеве

Впечатляет водоем не только размером, но и глубиной

Среди множества водоемов Киева особое место занимает озеро Алмазное – самое большое озеро в пределах столицы Украины. Оно расположено на Левом берегу, в Деснянском районе, между жилыми массивами Троещина и Выгуровщина-Троещина.

"Телеграф" рассказывает, как образовалось озеро и чем оно известно.

Самое большое озеро Киева

Алмазное озеро имеет площадь свыше 162,8 гектара, что делает его самым естественным водоемом Киева. Оно входит в каскад озер, образовавшихся на месте старого русла Десны.

Озеро вытянуто с севера на юг почти на 4 километра. Его глубина местами достигает почти 20 метров, а по другим данным, 35 метров.

Хотя озеро образовалось на месте старого русла Десны (старицы), его современные формы имеют искусственное происхождение. Все началось в первой половине 1980-х, когда на территории будущего озера вели добычу торфа, а впоследствии — почвы. Полученную почву использовали для повышения уровня поверхности перед масштабным строительством жилого массива Троещина.

Озеро Алмазное на Троещине

Уже в 1984 году озеро было значительно меньше – оно занимало примерно треть от современной площади. Окончательные контуры Алмазное приобрело около 1990 года, когда прекратили земляные работы, и заполненное водой торфяник превратился в полноценный водоем.

Интересно, что среди местного населения до сих пор сохранилось альтернативное название — "Торфы", напоминающее о его прошлом.

Алмазное озеро в Киеве

Чем известно озеро

Алмазное – излюбленное место рыбаков. Здесь водятся щука, карась, окунь, линь, карп.

На берегах озера можно увидеть много птиц, камыши, дикие заросли – местами это настоящий дикий оазис в городе.

Алмазное идеальное место для рыбалки

Живописная местность вокруг большого озера считается одним из самых лучших маршрутов для пробежек в Киеве. Через окружающий лес проложена так называемая "трасса здоровья" — кольцо протяженностью 8,5 км. Ориентироваться на маршруте помогают специальные метки: красные стрелки на белом фоне, нанесенные на деревья.

В летний сезон вдоль берега озера прекрасно устраивать пикники – с одной стороны открывается вид на сосновый лес, с другой – на жилые массивы Троещины. Для удобства отдыхающих обустроены беседки с мангалами, которые можно арендовать.

Купаться здесь не рекомендуют, ведь официально вода не рекомендована для купания – из-за загрязнения и близости к кладбищам. Однако желающих освежиться это редко останавливает.

Самое большое озеро Киева

Где находится водоем

Алмазное озеро находится в Деснянском районе Киева, между Лесным массивом и жилым массивом Выгуровщина-Троещина. Точная локация — вблизи улицы Крайня, на территории левобережной поймы Днепра.

Как добраться: автобусами №98, №100 до остановки "Алмаз".

Ранее "Телеграф" писал, где находится самое грязное озеро Киева. Водоем с интересным названием и древней историей считается одним из самых опасных в городе.