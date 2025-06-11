Закатали в асфальт? В Киеве нашли новые следы захоронения гетмана Сагайдачного

Богоявленский собор снесли в 1935-м, и место захоронения гетмана с тех пор оставалось неизвестным

В Киеве на территории Киево-Могилянской академии находится вероятное место захоронения гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, которого считают покровителем ВСУ. Археологи уже обнаружили сооружения разрушенного Богоявленского собора, что позволяет более точно определить место его могилы.

Об этом сообщила ОО "Украина Инкогнита". Эксперты считают, что во дворе НаУКМА под слоем асфальта находится это место.

В сети показали, где приблизительно находится место вероятного захоронения

В сети показали, где приблизительно находится место вероятного захоронения

Место расположения НаУКМА на карте

Так, при раскопках были найдены остатки фундаментов и части стен разрушенного в 1935 году Богоявленского собора. Эти находки позволяют точнее установить место захоронения гетмана.

Как сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГВА Марина Соловьева, этот памятник с 2022 года внесен в Перечень объектов культурного наследия Киева, а с 2023 года — в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Дальнейшее продолжение археологических работ временно приостановлено. Однако есть технические возможности и финансирование для возобновления исследований в ближайшее время.

"Найти могилу Петра Конашевича-Сагайдачного именно в наши дни — это чрезвычайно идеологически и политически важная задача. Потому что это не только возвращение важной страницы нашего исторического наследия. Возвращение к потомкам гетмана, от блеска булавы которого содрогалась от ужаса преступная Москва, именно во время войны против кровавых российских захватчиков — это более чем символично", — пояснили в ОО "Украина Инкогнита".

Кто такой Петр Сагайдачный и при чем здесь Богоявленский собор

Это один из самых известных гетманов Украины, умерший в 1622 году после осложнений, полученных в результате ранения в Хотинской битве. Похоронили его в Богоявленском храме Киевского Братского монастыря, который получил название "Монастырь Сагайдачного".

Богоявленский собор, фото: Википедия

В конце XVII века погребение было перенесено под южную стену собора.

В 1935 году Богоявленский собор был демонтирован советскими властями. С этого времени точное место захоронения гетмана оставалось неопределенным. Осенью 2023 г. на территории Киево-Могилянской академии начались археологические исследования для определения расположения фундаментов бывшего храма. Работы проводились Коммунальным заведением "Центр консервации предметов археологии" совместно с Институтом археологии НАН Украины, общественной организацией "Большой погреб" и Киево-Могилянской академией в рамках подписанных меморандумов.

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