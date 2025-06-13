Город счастливых людей: почему в Броварах жить лучше, чем в Киеве

Журналистка "Телеграфа" сравнила разные аспекты жизни в столице и пригороде

Киев – это город возможностей, энергии, безумного ритма. Но иногда за мечту приходится платить слишком дорого и не всегда деньгами.

Журналистка "Телеграфа" Марина Ищенко делится личным опытом переезда из пригорода столицы Броваров в Киев. И о том, почему жизнь в мегаполисе оказалась совсем не такой, как она себе представляла.

Дорогое жилье столицы и комфортный пригород

"Самый большой минус жизни в столице для меня — это отсутствие собственного жилья. В Киев я переехала по личным обстоятельствам из собственной квартиры", — рассказывает Марина.

В столице по ее словам, найти жилье не за все деньги мира трудно. Однако варианты есть.

"Я нашла неплохое жилье в хорошем районе города за сутки! Разнятся и цены на аренду", — говорит девушка.

Просматривая объявления об аренде двухкомнатных квартир, картина становится ясной. В Броварах можно найти приличное жилье за 7000 грн в месяц. Это не какая-то убитая квартира на окраине, о которых мы часто рассказываем в своих материалах, а вполне нормальная квартира в частном доме площадью 50 квадратных метров. За 10 000 грн уже есть варианты в хороших районах с качественным ремонтом, а топовые предложения — современные квартиры в новостройках с генераторами и всеми удобствами — стоят 17 000 грн.

А теперь Киев. Самый дешевый вариант, который можно найти — 15000 грн. И это не центр, не элитный район, а обычная квартира. Хочешь что-то получше? Готовь 20-25 тысяч гривен. А если мечтаешь о современной квартире в новостройке с нормальным ремонтом и удобствами — то это уже от 30 до 40 тысяч гривен в месяц.

Самое больное, что за эти деньги получаешь меньше. Если в Броварах за 12 000 грн можно арендовать квартиру 60-67 квадратных метров, то в Киеве за те же деньги — максимум 45-50 метров, да и то не факт, что с качественным ремонтом.

Журналистка "Телеграфа" говорит, что жить в своей квартире значительно лучше: "Ты привык к своему району, привык к дому и даже знаешь, сколько лестниц надо преодолеть, чтобы оказаться дома", — шутит Марина.

Что касается оплаты коммунальных, то в Киеве они дешевле, но качество их не самое лучшее.

Транспорт есть, но ходить пешком лучше

Марина говорит, что с транспортом в Киеве проблем нет. Он есть на разный вкус: троллейбус, трамвай, маршрутка, метро и такси. "Из моего микрорайона можно за 20 минут доехать до метро разных веток на троллейбусе, или за 10 минут на собственном автомобиле".

Этим и подкупает столица — до центра будет ехать немного дольше, но при наличии метро это не проблема. Цена за проезд в общественном транспорте в Киеве составляет от 8 до 15 грн. Это значительно экономит бюджет, хотя есть, конечно, и минусы. Киев большой и приходится кататься больше и дольше.

В Броварах стоимость маршрутки стоит 15 грн по городу. До метро "Лесная" проезд будет стоить 35 грн.

"Я на маршрутках или машине очень редко куда ездила в Броварах, нет для этого необходимости. Город хоть и большой, но в пешей ходьбе за 30 минут можно дойти в центр города. Ходить в наше время полезно, сами понимаете, сидячая работа, поэтому включаю музыку и иду себе".

Говорят, что Киев — это город контрастов. И это правда: здесь есть скоростное метро и неторопливые автомобильные пробки. Особенно в часы пик, когда улицы превращаются в настоящие автомобильные реки, текущие медленнее Днепра. Местные шутят: "Жизнь киевлянина можно разделить на три части — дом, работа и пробки". И в этом есть доля правды — ведь именно в пробках рождаются лучшие киевские анекдоты, завершаются важные телефонные разговоры и принимаются судьбоносные решения.

Жить в Киеве не значит быть в безопасности

Еще один огромный и самый большой страх переезда в Киев — это воздушные тревоги и печальная статистика обстрелов столицы. Марина переехала в столицу недавно и уже пережила два массированных обстрела, говорит, что во время атаки пострадала инфраструктура в ее районе.

Поврежден дом в Соломенском районе Киева. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия атаки россиян в Соломенском районе Киева. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Квартиры выгорели дотла в Соломенском районе Киева. Фото — Ян Добронсов, "Телеграф"

В Броварах с начала войны с этим более-менее было спокойно, рассказывает девушка и добавляет, что пару раз всего были звуки ПВО и эхо взрывов в столице.

"Я помню только один раз, когда сидела в ванной во время воздушной тревоги. Тогда россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет". Это была рабочая смена и взрыв был настолько сильным, что услышала я его в Броварах", — вспоминает она.

Россия ударила ракетой по детской больнице "Охматдет". Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Ракета разрушила несколько отделений в детской больнице "Охматдет".

Люди помогали разбирать завалы. Фото — Ян Добронсов "Телеграф"

По словам журналистки, в Киеве ощущения покоя и защищенности нет. Недавно телеграм-каналы писали о возможном массированном обстреле с 8 на 9 июня, она признается — без успокоительных невозможно было уснуть.

"Укрытия ближайшего в доме, где я живу в Киеве, тоже нет, поэтому приходится выходить в коридор и соблюдать правила двух стен и ждать с молитвой утро, чтобы было светло и не так страшно. Поэтому жить в столице не значит быть в безопасности. К сожалению, россияне играют в "русскую рулетку", а украинцы их мишени", — с грустью рассказывает Марина.

Уютный пригород выигрывает инфраструктуре Киева

"Что касается инфраструктуры, то с этим в Киеве мне меньше повезло, чем в Броварах, где рядом с домом было три остановки, рядом магазины в минуте ходьбы, были рядом детские сады и школы. В столице все далеко от места жительства", — рассказывает журналистка.

То же касается и досуга. В Броварах оно хоть и ограничено, но если найти то, что ищешь, будет проще. В пригороде столицы нет проблем с ресторанами, кафе и спортзалами. Можно выйти на природу, поехать в ТРЦ или сходить в парк.

ТРЦ "Терминал" в Броварах

Парк "Приозерный" в Броварах

Парк Победы в Броварах

А в Киеве Марина искала спортивный зал больше недели. "Я ходила в тренажерный зал заниматься с тренером в Броварах 5 раз в неделю, сам зал находился в 5 минутах ходьбы от дома, были и разные варианты в центре. Цены были такие: 5250 грн за 21 тренировку, то есть 250 грн занятия. Тренер был супер, очень скучаю по ней".

"А в Киеве с этим откровенная беда. Чтобы найти зал, который подходит мне по цене, расположению — задача со звездочкой, ведь у журналистов нет постоянного графика. Мне предлагали разные варианты от 800 до 10 тысяч гривен абонемент в зале в месяц. За тренера надо платить от 400 до 900 грн за час. Причем тренеры не являются профессионалами, я даже думаю, соответствующего образования тоже не имеют", — говорит она.

Продукты некачественные, а кофе "золотой"

В Киеве, как и Броварах, широкий ассортимент продуктов на любой вкус и кошелек. "Но в пригороде я пришла на базар или в магазин и я уверена в том, что беру качественные овощи или фрукты. В Киеве такого нет, более того могут даже и обмануть. Я уже успела попасть в две такие ситуации. Покупала молодой картофель, пришла домой, начала его чистить, а он весь зеленый. Или буквально на днях принесла домой абрикосы, сверху они еще были ничего, а вот снизу подсунули маленькие, потрескавшиеся и перепеченные на солнце".

Поразили Марину и цены на кофе. Говорит, что в Броварах также много кафе, но цены меньше и кофе вкуснее. Журналистка проверила, сколько придется заплатить в Киеве за любимый напиток. Так в одной из кофеен столицы за классический кофе можно заплатить от 46 до 90 гривен:

Классический кофе:

Эспрессо (30-50мл) — 46-54 грн

Американо (100-200мл) — 48-56 грн

Капучино (180-250мл) — 52-60 грн

Лате (400мл) — 68 грн

Плоский белый (180-250мл) — 60-75 грн

Мокко (250мл) — 75 грн

Раф кофе (400мл) — 86 грн

Микс (400мл) — 80 грн

Альтернативный кофе:

Фильтр кофе (100-200-300мл) — 43-60-75 грн

V60/Пуровер (250мл) — 50 грн

АэроПресс (250мл) — 60 грн

Кемекс (400мл) — 80 грн

Специальные напитки:

Матча Бар (250-400мл) — 68-85 грн

Авторские напитки — от 65 до 90 грн

Чай слоеный/китайский (400мл) — 35-50 грн

Бейби дринкс — 43-58 грн

Самыми дорогими оказались авторские напитки и отдельные виды раф-кофе – до 90 гривен за чашку, тогда как самый бюджетный вариант – обычный чай за 35 гривен.

Стоимость кофе в столице

Какое качество воздуха в Броварах и Киеве

В Киеве, как и в других больших городах, есть проблемы с качеством воздуха. Недавно "Телеграф" писал, что в столице в одном из районов была сильная вонь, а открывать окна было опасно. В пригороде ситуация не лучше, но Марина говорит, что качество воздуха чаще в норме в Броварах. Это подтверждают и карты SaveEkoBot, на которых видны показатели индекса качества воздуха: в разных точках Броваров зафиксированы значения 21, 25, 36 и 41, что соответствует категории "хорошее" качество воздуха (зеленые маркеры). Такие показатели свидетельствуют о том, что воздух в Броварах действительно чище по сравнению с центральными районами столицы, где индекс качества воздуха часто превышает безопасные нормы.

Качество воздуха в Броварах

Бровары или Киев — что лучше для жизни

"Когда-то я мечтала жить в Киеве, сейчас хочу вернуться домой, потому что лучше там, где нас нет", — подытоживает свой опыт Марина. Переезд в столицу не всегда означает улучшение качества жизни. Иногда уют и комфорт родного пригорода могут оказаться значительно ценнее столичных возможностей.

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