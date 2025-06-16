Где в Киеве можно дешево и вкусно поесть: ТОП-5 заведений с недорогой едой (карта)
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От украинского борща до грузинского хачапури
В Киеве можно вкусно поесть и не опустошить кошелек. Здесь есть все: от домашней кухни до грузинских хинкалей, и даже утренний завтрак за одну гривну.
"Телеграф" собрал пять проверенных мест, где кормят сытно, вкусно, а главное бюджетно.
"Пузата Дом"
📍 Сеть более 40 заведений по всему городу, включая Крещатик, Подолом, Лукьяновку.
В меню украинские супы, вареники, котлеты, паста, сырники, бизнес-ланчи и завтраки.
Цены: вареники от 62 грн, а борщ стоит 80 грн, котлета по-киевски – 100 грн. Пасту Болоньезе можно попробовать за 92 грн.
Кафе "Ярослава"
📍 Сердце старого Киева, ул. Ярославов Вал, 13 — в нескольких шагах от Золотых Ворот.
Здесь выпекают пирожки, сырники, блины, а также другие блюда. Есть собственная пекарня, работающая с 1947 года.
Цены: пирожки 29–35 грн, сырники 125 грн, кофе примерно 25 грн. А борщ с пампушками можно приобрести за 105 грн.
"Mastro"
📍 Подол, ул. Константиновская, 19 — рядом со станцией метро "Контрактовая".
Предлагают пиццу, итальянские завтраки, кофе. Особенно популярна акция: завтрак за 1 грн при покупке любого горячего напитка (~45 грн) с 10:00 до 12:00.
Работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
Ресторан "Gaga"
📍 Варианты по городу: на Васильковской, Драгоманова и т.д.
В меню – хачапури (аджарское, со шпинатом), хинкали, сациви, шашлыки, чашушули, чкмерули и другие классические блюда грузинской кухни.
Цены: хачапури от 99 грн, хинкали по 19 грн за штуку.
Бар "Белый налив"
📍 В центре города, и не только.
Предлагает сидры и наливки прямо из бочек, пунша, хот-доги, устрицы и другие закуски.
Сидр здесь от 49 грн за бокал. Закуску можно купить от 69 грн, например, классический хот-дог.
В заведении часто можно встретить какую-то интересную акцию.
Ранее "Телеграф" писал, где и когда можно бесплатно поесть в Киеве. В столице есть девять таких локаций.