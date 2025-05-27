Где в Киеве недорого отдохнуть летом: ТОП-3 бассейна от 200 гривен

В выходные дни стоимость обычно выше

С началом летнего сезона жители и гости Киева активно ищут места, где можно освежиться в жару. Для тех, кто не готов тратить значительные суммы, но хочет отдохнуть качественно, в столице есть несколько бюджетных вариантов.

"Телеграф" собрал три недорогих бассейна, открытых для посетителей летом 2025 года.

Пирс 39 на ВДНХ

Бассейн, расположенный на территории ВДНХ (просп. Академика Глушкова, 1), предлагает комфортный отдых для всей семьи. Вскоре должны открыть новый сезон.

Стоимость: 200 грн/час для взрослых в будни, 250 грн в выходные. Для детей – соответственно 100 и 125 грн.

Что есть: взрослый 25-метровый бассейн, детский с горкой, вода подогревается до +28–32°C, зона для загара, бар, волейбольная площадка.

Пирс 39 на ВДНХ

Shaka Bar

Локация в парке "Муромец" подойдет как для активного досуга, так и для спокойного релакса.

Вход на территорию с бассейном стоит:

250 грн в будни

350 грн в выходные

Аренда шезлонга: 250 грн

Аренда двойной кровати: 500 грн

Обратите внимание, что шезлонги и кровати заранее не бронируются.

Что есть: открытый бассейн, шезлонги, летняя терраса, бар, ресторан с мангал-меню и зона отдыха под открытым небом.

Shaka Bar

VitaPark Борисфен

Еще один популярный вариант – бассейн также в парке Муромец, который подходит как для взрослых, так и для малышей. Зона отдыха с бассейном уже работает, ежедневно с 09:00 до 21:00.

Стоимость:

Шезлонги — 400 грн в будни, 500 грн в выходные;

Беседки — 1000 грн в будни, 1200 грн в выходные.

Что есть: бассейн соленой водой, зона отдыха с шезлонгами, бар, детская площадка и ресторан из мангал-меню.

VitaPark Борисфен

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве пожарить шашлык в теплое время. Не выезжая из города, можно прекрасно отдохнуть на природе.