Бесплатные обеды в Киеве: где и когда можно поесть горяченького

В столице есть девять таких локаций

В Киеве продолжает работать социальная инициатива "Обед без бед", предоставляющая бесплатные горячие обеды. Раздача пищи проходит по будням в специальных домиках в разных районах столицы.

Ежедневно туда приходит около 1500 человек, как отмечает благотворительная организация. Чаще посетителям предлагают суп, иногда — вторые блюда вроде ячневой каши с курицей.

Локации на правом берегу Киева:

Дорогожичи – ул. Елены Телиги, 29

Время: 13:00–14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Голосеево — Голосеевский проспект, 116 (возле кинотеатра "Загреб")

Время: 13:00–14:00, среда-четверг — 14:00–15:00

Выходные — пятница, суббота

Печерск — пересечение ул. Белокур, 1 и Бастионной, 10

Время: 13:00–14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Оболонь – возле DREAM berry, Оболонский проспект, 21Б (со стороны метро Героев Днепра)

Время: 13:00–14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Отрадный — ул. Героев Севастополя, 42 (возле кинотеатра "Тампере")

Время: 13:00–14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Святошино – ул. Чистяковская, 7

Время: 13:00–14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Левый берег:

Дарница — вход в парк (сечение ул. Гетьмана Павла Полуботка и б-ра Ивана Котляревского)

Время: 13:00–14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Харьковская — между домами 27 и 29 по ул.

Время: 13:00–14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Троещина – ул. Закревского, 75/2

Время: 13:00–14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Стоит отметить, что инициатива "Обед без бед" работает при поддержке волонтеров и благотворителей. Все пункты раздачи действуют только в будние дни и в порядке живой очереди.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают работу с бесплатным жильем для пенсионеров-переселенцев. В объявлении отмечено, что опыт — не обязателен.