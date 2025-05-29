Бесплатные обеды в Киеве: где и когда можно поесть горяченького
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В столице есть девять таких локаций
В Киеве продолжает работать социальная инициатива "Обед без бед", предоставляющая бесплатные горячие обеды. Раздача пищи проходит по будням в специальных домиках в разных районах столицы.
Ежедневно туда приходит около 1500 человек, как отмечает благотворительная организация. Чаще посетителям предлагают суп, иногда — вторые блюда вроде ячневой каши с курицей.
Локации на правом берегу Киева:
Дорогожичи – ул. Елены Телиги, 29
- Время: 13:00–14:00
- Выходные — суббота, воскресенье
Голосеево — Голосеевский проспект, 116 (возле кинотеатра "Загреб")
- Время: 13:00–14:00, среда-четверг — 14:00–15:00
- Выходные — пятница, суббота
Печерск — пересечение ул. Белокур, 1 и Бастионной, 10
- Время: 13:00–14:00
- Выходные — суббота, воскресенье
Оболонь – возле DREAM berry, Оболонский проспект, 21Б (со стороны метро Героев Днепра)
- Время: 13:00–14:00
- Выходные — суббота, воскресенье
Отрадный — ул. Героев Севастополя, 42 (возле кинотеатра "Тампере")
- Время: 13:00–14:00
- Выходные — суббота, воскресенье
Святошино – ул. Чистяковская, 7
- Время: 13:00–14:00
- Выходные — суббота, воскресенье
Левый берег:
Дарница — вход в парк (сечение ул. Гетьмана Павла Полуботка и б-ра Ивана Котляревского)
- Время: 13:00–14:00
- Выходные — суббота, воскресенье
Харьковская — между домами 27 и 29 по ул.
- Время: 13:00–14:00
- Выходные — суббота, воскресенье
Троещина – ул. Закревского, 75/2
- Время: 13:00–14:00
- Выходные — суббота, воскресенье
Стоит отметить, что инициатива "Обед без бед" работает при поддержке волонтеров и благотворителей. Все пункты раздачи действуют только в будние дни и в порядке живой очереди.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают работу с бесплатным жильем для пенсионеров-переселенцев. В объявлении отмечено, что опыт — не обязателен.