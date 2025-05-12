Голубое озеро всего в 15 минутах от Киева: как до него доехать

Отдохнуть с комфортом можно и бесплатно

Под Киевом много мест, где можно отдохнуть летом. Одним из таких является Голубое озеро в селе Подгорцы.

"Телеграф" рассказывает, как добраться до водоема и дорого ли там отдохнуть. Озеро всего в 15–20 минутах езды от Киева.

Голубое озеро занимает площадь около 28 гектаров с максимальной глубиной до 8 метров. Вода прозрачная и прохладная даже в жаркие дни, а песчаное дно обеспечивает комфортный вход в воду.

Пляжи на любой вкус

Береговая линия озера поделена на бесплатные и платные зоны.

Бесплатная зона: чистая территория с песчаным пляжем, раздевалками и местами отдыха под солнцем или в тени. В разгар сезона может быть людно, поэтому рекомендуется брать с собой зонтики и прочие средства для комфортного отдыха.

Бесплатный пляж в Подгорцах

Платные пляжи предлагают шезлонги, зонтики, волейбольные площадки, рестораны, бары и другие удобства. Стоимость входного билета зависит от дня недели и выбранных услуг.

На берегу озера можно арендовать беседку – 2000 гривен в день и в стоимость входит мангал.

На берегу Голубого озера

Также рядом с озером расположены отели, которые предлагают номера с видом на водоем, бассейн, спа-центр и другие удобства для комфортного отдыха.

Голубое озеро

Как добраться до озера

Автомобилем от станции метро "Выдубичи" по Обуховской трассе до Подгорцев ехать примерно 15-20 минут.

Также можно доехать до Голубого озера общественным транспортом. От метро "Выдубичи" до остановки "село Подгорцы" ездят автобусы №789 и №309.

Парковка на территории платная (100 грн/день по выходным), но есть возможность оставить автомобиль бесплатно неподалеку, хотя места могут быть ограничены.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве пожарить шашлык в мае. Не выезжая из города, можно прекрасно отдохнуть на природе.