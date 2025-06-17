Когда-то оно было для "избранных": история озера Редькино в Киеве

Территория водоема получила статус заказника

На севере Оболонского района Киева между соснами скрывается один из самых атмосферных водоемов столицы — озеро Редькино. Местные давно нарекли его Министерка — название, что вошло быт еще с советских времен.

"Телеграф" рассказывает историю озера и что сейчас с водоёмом.

История: от карьера к озеру

Озеро появилось в 1970-х годах на месте песочного карьера. Впоследствии оно заполнилось грунтовыми водами, превратившись в глубокий водоем до 14 метров в некоторых местах.

Благодаря природному происхождению и окружению сосновым лесом, вода здесь долгое время оставалась чистой, а именно озеро — невероятно привлекательным для жителей столицы.

Озеро Редькино с высоты птичьего полета

Почему Министерка?

Свое народное название озеро получило благодаря санаторию, расположенному рядом и обслуживавшему партийную номенклатуру СССР. Доступ к водоему тогда имели только "избранные".

После независимости Украины территорию переняло Госуправление делами, и на несколько лет озеро снова оказалось "вне досягаемости" — уже за бетонным забором. В 2014 году ситуация изменилась: активисты сняли ограждения, и Редькино снова стало народным озером.

Озеро еще называют Министерка

Место для рыбаков

Для любителей рыбалки Министерка – настоящий рай. В водоеме водятся карась, карп, плотва, щука, окунь, толстолобик и уклейка. Рыбалить здесь можно, и именно поэтому берега часто заполнены снастями, стульями и людьми, терпеливо ожидающими своего трофея. Рыбаки приходят еще до рассвета — говорят, рыба "ловится лучше именно тогда".

Редькино – место для рыбалки

Угроза застройки

Еще в 2017 году Киеврада официально объявил территорию озера ландшафтным заказником площадью около 74 га (56 га вода + 18 га побережья). Это решение должно было гарантировать защиту от застройки и сохранения доступа для киевлян. Несмотря на это, в марте 2024 года киевляне заметили первые признаки "ползучего" заграждения – на побережье Министерки появились строительные столбцы и ограждения, которые монтировали без всякого объяснения. Жители предположили, что такой участок "под шумок" попытаются забрать в коммерческие или частные руки.

В 2024 году неизвестные установили забор на территории озера

В июне 2024 года на территории заказника увидели технику. Трактора копали у берега, завозили песок. Рабочие уверяли, что якобы создают пляж для пансионата "Пуща-Водица".

Территорию озера перепахивали

Местные жители в Facebook писали о рейдерском захвате: "озеро попало в руки застройщиков", – и призывают к негодованию. В группах активно обсуждают возможные незаконные застройки — предыдущий пример озера Синее, которые фактически исчезло из-за активной застройки берегов, вызывает тревогу.

Отдых возле воды

Несмотря на проблемы, озеро Редькино остается любимой локацией для тысяч киевлян. Здесь есть несколько пляжей, а наиболее обустроенные из них со стороны улицы Петра Калнышевского.

Озеро окружено раскидистыми зелеными зонами с живописными видами и богатой природой. Люди приходят с детьми, устраивают пикники, жарят шашлыки.

Возле водоема есть пляж

Как доехать до озера

Добраться до озера Министерка удобнее всего от станции метро "Героев Днепра" (синяя ветка М2). Оттуда можно пересесть на автобусы №33ТР, 41, 6ТР, 99 или маршрутки №355, 349, 351, 354, 991. Лучше всего выходить на остановке "Диагностический центр" или "Майорова" — они расположены недалеко от озера.

Также до водоема можно доехать с площади Тараса Шевченко – оттуда общественный транспорт идет около 10 минут. От остановки до пляжной зоны озера нужно пройти пешком около 10–15 минут вдоль улицы Богатырской.

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