Когда-то оно было для "избранных": история озера Редькино в Киеве
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Территория водоема получила статус заказника
На севере Оболонского района Киева между соснами скрывается один из самых атмосферных водоемов столицы — озеро Редькино. Местные давно нарекли его Министерка — название, что вошло быт еще с советских времен.
"Телеграф" рассказывает историю озера и что сейчас с водоёмом.
История: от карьера к озеру
Озеро появилось в 1970-х годах на месте песочного карьера. Впоследствии оно заполнилось грунтовыми водами, превратившись в глубокий водоем до 14 метров в некоторых местах.
Благодаря природному происхождению и окружению сосновым лесом, вода здесь долгое время оставалась чистой, а именно озеро — невероятно привлекательным для жителей столицы.
Почему Министерка?
Свое народное название озеро получило благодаря санаторию, расположенному рядом и обслуживавшему партийную номенклатуру СССР. Доступ к водоему тогда имели только "избранные".
После независимости Украины территорию переняло Госуправление делами, и на несколько лет озеро снова оказалось "вне досягаемости" — уже за бетонным забором. В 2014 году ситуация изменилась: активисты сняли ограждения, и Редькино снова стало народным озером.
Место для рыбаков
Для любителей рыбалки Министерка – настоящий рай. В водоеме водятся карась, карп, плотва, щука, окунь, толстолобик и уклейка. Рыбалить здесь можно, и именно поэтому берега часто заполнены снастями, стульями и людьми, терпеливо ожидающими своего трофея. Рыбаки приходят еще до рассвета — говорят, рыба "ловится лучше именно тогда".
Угроза застройки
Еще в 2017 году Киеврада официально объявил территорию озера ландшафтным заказником площадью около 74 га (56 га вода + 18 га побережья). Это решение должно было гарантировать защиту от застройки и сохранения доступа для киевлян. Несмотря на это, в марте 2024 года киевляне заметили первые признаки "ползучего" заграждения – на побережье Министерки появились строительные столбцы и ограждения, которые монтировали без всякого объяснения. Жители предположили, что такой участок "под шумок" попытаются забрать в коммерческие или частные руки.
В июне 2024 года на территории заказника увидели технику. Трактора копали у берега, завозили песок. Рабочие уверяли, что якобы создают пляж для пансионата "Пуща-Водица".
Местные жители в Facebook писали о рейдерском захвате: "озеро попало в руки застройщиков", – и призывают к негодованию. В группах активно обсуждают возможные незаконные застройки — предыдущий пример озера Синее, которые фактически исчезло из-за активной застройки берегов, вызывает тревогу.
Отдых возле воды
Несмотря на проблемы, озеро Редькино остается любимой локацией для тысяч киевлян. Здесь есть несколько пляжей, а наиболее обустроенные из них со стороны улицы Петра Калнышевского.
Озеро окружено раскидистыми зелеными зонами с живописными видами и богатой природой. Люди приходят с детьми, устраивают пикники, жарят шашлыки.
Как доехать до озера
Добраться до озера Министерка удобнее всего от станции метро "Героев Днепра" (синяя ветка М2). Оттуда можно пересесть на автобусы №33ТР, 41, 6ТР, 99 или маршрутки №355, 349, 351, 354, 991. Лучше всего выходить на остановке "Диагностический центр" или "Майорова" — они расположены недалеко от озера.
Также до водоема можно доехать с площади Тараса Шевченко – оттуда общественный транспорт идет около 10 минут. От остановки до пляжной зоны озера нужно пройти пешком около 10–15 минут вдоль улицы Богатырской.
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