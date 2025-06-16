Искусственный водоем, который стал любимым местом киевлян: что известно о Лебедином озере

Сначала озеро имело другое птичье название

Озеро Лебединое — пример того, как обычный технический водоем может превратиться в современную зону отдыха с естественным лицом. Расположенный возле Харьковской площади в Дарницком районе Киева, оно сегодня является местом силы для жителей окрестных районов.

"Телеграф" рассказывает, что известно об озере, как до него добраться.

От намыва песка до зеленой зоны

Озеро образовалось в 1980-х — не естественным путем, а в результате гидронамыва песка во время застройки района. Сначала оно выполняло техническую функцию, однако со временем здесь появилась настоящая экосистема, а в 2007 году территорию официально признали рекреационной зоной.

Сначала озеро называлось Утиным из-за большого количества этих зимовавших птиц. Потом на водоеме начали появляться лебеди.

Несмотря на искусственное происхождение, Лебединое стало домом для многих видов водно-болотной флоры. Здесь растут камыши, рогоз, рдесник, а также редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины — в частности, болотная орхидея (коручка).

Озеро Лебединое на Позняках

Современное пространство для спорта и прогулок

В 2020–2021 годах озеро Лебединое обрело новую жизнь. Здесь построили скейт-зону, велодорожку, спортивные площадки, установили LED-освещение, видеонаблюдение и даже общественный туалет. Это первый водоем в Киеве с официально обустроенным скейт-болом прямо на природе.

Для улучшения качества воды установили систему аэрации — она насыщает воду кислородом и поддерживает жизнь в водоеме. Ежегодно здесь высаживают новые деревья: только за последние сезоны появились десятки кленов, форзиций, жасмина.

Зона отдыха возле озера

Лебединое сегодня

Сегодня озеро Лебединое — не просто водоем, а полноценный городской парк у воды. Сюда приходят бегать, кататься на скейте или велосипеде, кормить уток или просто сидеть на скамье у воды.

Недавно на озере заметили бобра. В сети пишут, что это хороший знак. Якобы природа постепенно возвращается, а экология в городе становится лучше.

Как добраться

Озеро Лебединое находится между проспектом Николая Бажана и улицей Александра Кошица. Удобнее всего доехать до водоема на метро — выход на станции "Харьковская", дальше немного пройтись пешком.

Также можно сесть на автобус №17, 18, 415 или маршрутку №511, выйти возле ул. Кошица или Лариса Руденко. Далее пройтись пешком 8–12 минут.

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