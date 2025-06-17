Колись воно було для "обраних": історія озера Редькине, що в Києві

Територія водойми отримала статус заказника

На півночі Оболонського району Києва між соснами, ховається одна з найатмосферніших водойм столиці — озеро Редькине. Місцеві давно нарекли його Міністеркою — назва, що увійшла в побут ще з радянських часів.

"Телеграф" розповідає історію озера та що не так у наші роки.

Історія: від кар’єру до озера

Озеро виникло у 1970-х роках на місці піщаного кар’єру. Згодом воно заповнилось ґрунтовими водами, перетворившись на глибоку водойму — до 14 метрів у деяких місцях.

Завдяки природному походженню та оточенню сосновим лісом вода тут довгий час залишалась чистою, а саме озеро — неймовірно привабливим для мешканців столиці.

Озеро Редькине з висоти пташиного польоту

Чому Міністерка?

Свою народну назву озеро отримало завдяки санаторію, що був розташований поруч і обслуговував партійну номенклатуру СРСР. Доступ до водойми тоді мали тільки "обрані".

Після незалежності України територію перейняло Держуправління справами, і на кілька років озеро знову виявилося "поза досяжністю" — вже за бетонним парканом. У 2014 році ситуація змінилася: активісти зняли огорожі, і Редькине знову стало народним озером.

Озеро ще називають Міністеркою

Місце для рибалок

Для любителів риболовлі Міністерка — справжній рай. У водоймі водяться карась, короп, плотва, щука, окунь, товстолобик та уклейка. Рибалити тут можна, і саме тому береги часто заповнені снастями, стільцями й людьми, які терпляче чекають свій трофей. Рибалки приходять ще до світанку — кажуть, риба "ловиться найкраще саме тоді".

Редькино — місце для риболовлі

Загроза забудови

Ще у 2017 році Київрада офіційно оголосила територію озера ландшафтним заказником площею близько 74 га (56 га вода + 18 га прибережжя). Це рішення мало гарантувати захист від забудови та збереження доступу для киян. Попри це у березні 2024 року кияни помітили перші ознаки "повзучої" загороди – на узбережжі Міністерки з’явилися будівельні стовпці й огорожі, які монтували без жодного пояснення. Мешканці припустили, що таку ділянку "під шумок" спробують забрати у комерційні чи приватні руки.

У 2024 році невідомі встановили паркан на території озера

У червня 2024 року на території заказника побачили техніку. Трактора копали біля берега, завозили пісок. Робітники запевняли, що нібито створюють пляж для пансіонату "Пуща‑Водиця".

Територію озера переорювали

Місцеві жителі в Facebook писали про рейдерське захоплення: "озеро потрапило до рук забудовників", – і закликають до обурення. У групах активно обговорюють можливі незаконні забудови — попередній приклад озера Синє, яке фактично зникло через активну забудову берегів, викликає тривогу.

Відпочинок біля води

Попри проблеми, озеро Редькине залишається улюбленою локацією для тисяч киян. Тут є кілька пляжів, а найбільш облаштовані з них — з боку вулиці Петра Калнишевського.

Озеро оточене розлогими зеленими зонами з мальовничими краєвидами та багатою природою. Люди приходять із дітьми, влаштовують пікніки, смажать шашлики.

Біля водойми є пляж

Як доїхати до озера

Дістатися до озера Міністерка найзручніше від станції метро "Героїв Дніпра" (зелена гілка М2). Звідти можна пересісти на автобуси №33ТР, 41, 6ТР, 99 або маршрутки №355, 349, 351, 354, 991. Найкраще виходити на зупинці "Діагностичний центр" або "Майорова" — вони розташовані неподалік від озера.

Також до водойми можна доїхати з площі Тараса Шевченка — звідти громадський транспорт іде близько 10 хвилин. Від зупинки до пляжної зони озера потрібно пройти пішки приблизно 10–15 хвилин уздовж вулиці Богатирської.

Раніше "Телеграф" писав про озеро Лебедине у Києві. Як звичайна технічна водойма перетворилася на сучасну зону відпочинку з природним?