Колись воно було для "обраних": історія озера Редькине, що в Києві
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Територія водойми отримала статус заказника
На півночі Оболонського району Києва між соснами, ховається одна з найатмосферніших водойм столиці — озеро Редькине. Місцеві давно нарекли його Міністеркою — назва, що увійшла в побут ще з радянських часів.
"Телеграф" розповідає історію озера та що не так у наші роки.
Історія: від кар’єру до озера
Озеро виникло у 1970-х роках на місці піщаного кар’єру. Згодом воно заповнилось ґрунтовими водами, перетворившись на глибоку водойму — до 14 метрів у деяких місцях.
Завдяки природному походженню та оточенню сосновим лісом вода тут довгий час залишалась чистою, а саме озеро — неймовірно привабливим для мешканців столиці.
Чому Міністерка?
Свою народну назву озеро отримало завдяки санаторію, що був розташований поруч і обслуговував партійну номенклатуру СРСР. Доступ до водойми тоді мали тільки "обрані".
Після незалежності України територію перейняло Держуправління справами, і на кілька років озеро знову виявилося "поза досяжністю" — вже за бетонним парканом. У 2014 році ситуація змінилася: активісти зняли огорожі, і Редькине знову стало народним озером.
Місце для рибалок
Для любителів риболовлі Міністерка — справжній рай. У водоймі водяться карась, короп, плотва, щука, окунь, товстолобик та уклейка. Рибалити тут можна, і саме тому береги часто заповнені снастями, стільцями й людьми, які терпляче чекають свій трофей. Рибалки приходять ще до світанку — кажуть, риба "ловиться найкраще саме тоді".
Загроза забудови
Ще у 2017 році Київрада офіційно оголосила територію озера ландшафтним заказником площею близько 74 га (56 га вода + 18 га прибережжя). Це рішення мало гарантувати захист від забудови та збереження доступу для киян. Попри це у березні 2024 року кияни помітили перші ознаки "повзучої" загороди – на узбережжі Міністерки з’явилися будівельні стовпці й огорожі, які монтували без жодного пояснення. Мешканці припустили, що таку ділянку "під шумок" спробують забрати у комерційні чи приватні руки.
У червня 2024 року на території заказника побачили техніку. Трактора копали біля берега, завозили пісок. Робітники запевняли, що нібито створюють пляж для пансіонату "Пуща‑Водиця".
Місцеві жителі в Facebook писали про рейдерське захоплення: "озеро потрапило до рук забудовників", – і закликають до обурення. У групах активно обговорюють можливі незаконні забудови — попередній приклад озера Синє, яке фактично зникло через активну забудову берегів, викликає тривогу.
Відпочинок біля води
Попри проблеми, озеро Редькине залишається улюбленою локацією для тисяч киян. Тут є кілька пляжів, а найбільш облаштовані з них — з боку вулиці Петра Калнишевського.
Озеро оточене розлогими зеленими зонами з мальовничими краєвидами та багатою природою. Люди приходять із дітьми, влаштовують пікніки, смажать шашлики.
Як доїхати до озера
Дістатися до озера Міністерка найзручніше від станції метро "Героїв Дніпра" (зелена гілка М2). Звідти можна пересісти на автобуси №33ТР, 41, 6ТР, 99 або маршрутки №355, 349, 351, 354, 991. Найкраще виходити на зупинці "Діагностичний центр" або "Майорова" — вони розташовані неподалік від озера.
Також до водойми можна доїхати з площі Тараса Шевченка — звідти громадський транспорт іде близько 10 хвилин. Від зупинки до пляжної зони озера потрібно пройти пішки приблизно 10–15 хвилин уздовж вулиці Богатирської.
Раніше "Телеграф" писав про озеро Лебедине у Києві. Як звичайна технічна водойма перетворилася на сучасну зону відпочинку з природним?