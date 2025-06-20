В Киеве должны работать все? Дикое животное заметили на улицах столицы (курьезное видео)

Дикие животные все чаще добираются в столицу

В Киеве сняли на видео молодого лося, который рано утром бегал по проезжей части. За последний месяц это уже второй подобный случай.

Видео инцидента обнародовал местный Telegram-канал. В сообщении шутливо указали: "Лось спешит на утреннюю смену в Киеве".

В комментариях настроения пользователей уже не были столь веселыми. Одни киевляне предлагают немедленно звонить в полицию, чтобы попытаться спасти животное, другие — выражают возмущение из-за безразличия к дикой природе.

"Вместо того чтобы снимать, надо было быстро звонить в соответствующие службы. Потому что снова погибнет животное. Их и так становится меньше с войной", — дописывали комментаторы.

"Такой красивый! Надо его в лес", — отметила пользовательница.

На видео заметно, что животное молодое – это уже новый лось, а не тот, о котором сообщали в начале июня. Тогда лось также вышел на улицы столицы, в районе станции метро Почайна, но не выжил — его сбил автомобиль. "Мы не успели доехать, потому что лось умер до нашего приезда. Он был сильно травмирован", — сообщила Наталья Попович, руководитель центра спасения диких животных, в эфире телеканала "Киев24".

Специалист пояснила, что лоси могут попадать в город из-за звуков взрывов и потери ориентации на фоне войны. В таких ситуациях советуют не приближаться к животному, а сразу звонить по телефону в профильные службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в столице много озер, однако не все знают, что одно из самых глубоких расположено прямо рядом с жилыми массивами Дарницкого района. Речь идет об озере Тяглее — спокойном и просторном, с природными пляжами и зеленой береговой зоной.