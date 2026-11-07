Два часа света в сутки – новая реальность? Нардеп рассказал, к чему готовиться украинцам

Враг мечтает оставить нас без света, тепла и воды

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Перед холодами россияне активизировали удары по украинской энергетике. Есть заявления, что с наступлением морозов электричество в домах украинцев может быть по два часа в сутки, поэтому власти должны сделать все, чтобы страна прошла эту сложную зиму.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Козырь: Биотуалеты, тысячи пунктов обогрева и санатории: в Раде рассказали, насколько серьезна ситуация в Киеве

По его словам, он не пугал бы людей, а сосредоточился бы на подготовке. Однако, похоже, что сейчас этого не происходит.

"Я бы не пугал, а сказал бы: ладно, такой сценарий возможен, тогда дайте, пожалуйста, такое количество пунктов обогрева, которое сможет принять весь город Киев. Дайте людям понимание, куда им сходить в туалет. В какое место? То есть условно тогда нужно на квартал, на пять домов, устанавливать какие-то биотуалеты, подвозить генераторы. Я живу на Левом берегу и этой подготовки не вижу", — сказал нардеп.

Сергей Козырь. Фото: sluga-narodu

По его словам, два часа света в сутки – реальный сценарий, так как враг не собирается прекращать удары. Именно поэтому необходимо создать для людей условия, позволяющие делать обычные бытовые вещи.

"Одна команда ликвидирует последствия [обстрелов], чтобы хотя бы два часа свет был, а другая команда думает и готовит условия в школах, общежитиях, чтобы были места, которые могут принять людей. Тогда не десять пунктов обогрева должно быть, а тысячи. А не так, как в прошлом году, когда на всю Борщаговку сделали одну палатку. Нужно поставить в каждом дворе такую палатку, чтобы человек понимал: если свет два часа, то он придет хотя бы попить чаю, согреться, зарядить телефон и там справить нужду", — отметил Сергей Козырь.

Троещина в Киеве без света в начале ноября. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нардеп убежден, что с наступлением морозов ситуация значительно усугубится. Люди готовятся к блэкаутам, но иногда это также приводит к авариям.

"Уже неоднократно я видел, как в подъездах горят щиты электропотребления. Это все последствия перенастроек, которые делают люди. Понятно, что люди готовятся, ставят батареи, инверторы, а дальше они одновременно начинают набирать электроэнергию, чтобы зарядить все необходимые гаджеты", — сказал член парламентского комитета по вопросам.

По его словам, сложно требовать от человека рационального потребления электроэнергии, когда свет дают на короткое время, а задач много. Необходимо успеть приготовить еду, а также зарядить батареи.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил "Телеграфу", что Киев может вернуться к более коротким отключениям электроэнергии уже через неделю, если ремонтные бригады смогут беспрепятственно восстанавливать поврежденное оборудование. При благоприятном развитии событий ограничения могут занять не более четырех часов или вообще исчезнуть.