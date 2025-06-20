Где в Киеве праздновать Ивана Купала: три самых атмосферных локации с настоящими обрядами и традициями
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Киевские музеи приглашают горожан и гостей столицы на традиционное празднование
В этом году по новому календарю праздник Ивана Купала приходится на 23 июня. В Киеве на выходных, предшествующих этой магической дате, состоятся большие празднества, во время которых можно будет не только сплести венок, но и приобщиться к настоящим украинским обрядам.
Как будут праздновать в столице, рассказала корреспондентка "Киев24". По ее словам, большинство киевских музеев и пространств подготовили интересную программу на этот праздник.
В частности, праздновать Ивана Купала будут на ВДНХ. Также купальское действо организует музей народной архитектуры "Пирогово". А еще — этнофестиваль "Країна мрій" в ботаническом саду имени М. Гришко, отмечает журналистка.
Музей в Пирогово (22 июня, суббота)
В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины посетителей ждет полное погружение в аутентичный праздник:
- Мастер-классы по народным танцам и песням;
- Выступления фольклорных коллективов;
- Ярмарка народных мастеров;
- Купальские обряды и мистические ритуалы из разных регионов Украины.
"Девушки наряжали купайлицу — символическое дерево, украшенное лентами, цветами, травами, и несли его в воду. Мы покажем, как эти традиции выглядели в разных уголках Украины", — рассказывает заместитель директора музея.
ВДНХ (22–23 июня, суббота и воскресенье)
На главной локации столицы организаторы подготовили праздничную программу для всей семьи:
- Плетение венков;
- Традиционные купальские игры;
- Гончарный круг, кузница, мастер-классы;
- Фольклорная музыка и ярмарка изделий ручной работы.
Этнофестиваль "Країна мрій" в ботаническом саду им. М. Гришко (22–23 июня)
Фестиваль возвращается с духом лета и магии:
- Выступления этногрупп;
- Изготовление венков, букетов, оберегов;
- Народные мастер-классы;
- Атмосферная ночная программа с костром.
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