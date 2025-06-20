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Где в Киеве праздновать Ивана Купала: три самых атмосферных локации с настоящими обрядами и традициями

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Праздник Ивана Купала Новость обновлена 20 июня 2025, 14:16
Праздник Ивана Купала. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киевские музеи приглашают горожан и гостей столицы на традиционное празднование

В этом году по новому календарю праздник Ивана Купала приходится на 23 июня. В Киеве на выходных, предшествующих этой магической дате, состоятся большие празднества, во время которых можно будет не только сплести венок, но и приобщиться к настоящим украинским обрядам.

Как будут праздновать в столице, рассказала корреспондентка "Киев24". По ее словам, большинство киевских музеев и пространств подготовили интересную программу на этот праздник.

В частности, праздновать Ивана Купала будут на ВДНХ. Также купальское действо организует музей народной архитектуры "Пирогово". А еще — этнофестиваль "Країна мрій" в ботаническом саду имени М. Гришко, отмечает журналистка.

Музей в Пирогово (22 июня, суббота)

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины посетителей ждет полное погружение в аутентичный праздник:

  • Мастер-классы по народным танцам и песням;
  • Выступления фольклорных коллективов;
  • Ярмарка народных мастеров;
  • Купальские обряды и мистические ритуалы из разных регионов Украины.

"Девушки наряжали купайлицу — символическое дерево, украшенное лентами, цветами, травами, и несли его в воду. Мы покажем, как эти традиции выглядели в разных уголках Украины", — рассказывает заместитель директора музея.

ВДНХ (22–23 июня, суббота и воскресенье)

На главной локации столицы организаторы подготовили праздничную программу для всей семьи:

  • Плетение венков;
  • Традиционные купальские игры;
  • Гончарный круг, кузница, мастер-классы;
  • Фольклорная музыка и ярмарка изделий ручной работы.

Этнофестиваль "Країна мрій" в ботаническом саду им. М. Гришко (22–23 июня)

Фестиваль возвращается с духом лета и магии:

  • Выступления этногрупп;
  • Изготовление венков, букетов, оберегов;
  • Народные мастер-классы;
  • Атмосферная ночная программа с костром.

Ранее "Телеграф" писал о 10 самых красивых локациях в Киеве. Прогулка может начинаться с Мариинского парка и завершиться на берегу Русановки.

Теги:
#Ивана Купала #Пирогово #Новости Киева