Де в Києві святкувати Івана Купала: три найатмосферніші локації зі справжніми обрядами та традиціями

Київські музеї запрошують містян та гостей столиці на традиційне святкування

Цьогоріч за новим календарем свято Івана Купала припадає на 23 червня. У Києві на вихідних, що передують цій магічній даті, відбудуться великі святкування, під час яких можна буде не лише сплести віночок, а й долучитися до справжніх українських обрядів.

Як святкуватимуть у столиці, розповіла кореспондентка "Київ24". За її словами, більшість київських музеїв та просторів підготували цікаву програму на це свято.

Зокрема, святкувати Івана Купала будуть на ВДНГ. Також купальське дійство організує музей народної архітектури "Пирогово". А ще — етнофестиваль "Країна мрій" у ботанічному саду імені М. Гришка, зазначає журналістка.

Музей у Пирогові (22 червня, субота)

У Національному музеї народної архітектури та побуту України на відвідувачів чекає повне занурення в автентичне свято:

Майстер-класи з народних танців та пісень;

Виступи фольклорних колективів;

Ярмарок народних майстрів;

Купальські обряди та містичні ритуали з різних регіонів України.

"Дівчата наряджали купайлицю — символічне дерево, прикрашене стрічками, квітами, травами, і несли його до води. Ми покажемо, як ці традиції виглядали в різних куточках України", — розповідає заступниця директорки музею.

ВДНГ (22–23 червня, субота та неділя)

На головній подієвій локації столиці організатори підготували святкову програму для всієї родини:

Плетіння вінків;

Традиційні купальські ігри;

Гончарне коло, кузня, майстер-класи;

Фольклорна музика та ярмарок виробів ручної роботи.

Етнофестиваль "Країна мрій" у ботанічному саду ім. М. Гришка (22–23 червня)

Фестиваль повертається із духом літа та магії:

Виступи етногуртів;

Виготовлення вінків, букетів, оберегів;

Народні майстер-класи;

Атмосферна нічна програма з вогнищем.

Раніше "Телеграф" писав про 10 найгарніших локацій у Києві. Прогулянка може починатися з Маріїнського парку і завершитися на березі Русанівки.