Укр

Киев приглашает на ярмарки: когда и в каких районах можно купить свежие продукты (адреса)

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Продуктовый рынок
Продуктовый рынок. Фото Коллаж "Телеграфа"

График сельскохозяйственных ярмарок до конца недели

Киев снова встречает своих жителей и гостей традиционными продуктовыми ярмарками. На этой неделе в разных районах города можно приобрести свежие сезонные овощи, фрукты, мед, сыры и другие натуральные продукты от украинских фермеров и производителей.

Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА. Также напоминают, что в случае объявления воздушной тревоги посетителям ярмарок советуют немедленно следовать ближайшим укрытиям и заботиться о собственной безопасности.

Расписание и локация ярмарок

19 июня (четверг) ярмарки будут работать в таких районах и по адресам:

  • Голосеевский: ул. Юлии Здановской (границы ул. Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29
  • Дарницкий: ул. Евгения Харченко, 41-47
  • Днепровский: просп. Воскресенский, 8-10
  • Печерский: ул. Генерала Алмазова, 6-8
  • Подольский: ул. Юрковская (границы ул. Межигорской и Туровской)
  • Святошинский: ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта

20 июня (пятница) ярмарки откроются:

  • Голосеевский: просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53
  • Деснянский: ул. Шолом-Алейхема (границы ул. Милютенко и Кубанской Украины)
  • Дарницкий: ул. Анны Ахматовой, 31
  • Днепровский: ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74
  • Печерский: пересечение ул. Леонида Первомайского и Ильи Мечникова
  • Святошинский: ул. Подлесная, 8
  • Соломенский: ул. Просвещения (границы просп. Воздушных Сил и ул. Максима Токарева), пер. Ковальский (границы ул. Михаила Брайчевского и семьи Бродских)
  • Шевченковский: угол ул. Олеся Гончара, 65 и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4

21 июня (суббота):

  • Голосеевский: ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10
  • Дарницкий: ул. Ревуцкого (вдоль дома №27)
  • Деснянский: ул. Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины), ул. Лисковская (границы ул. Милославской и Радунской)
  • Днепровский: бульв. Амвросия Бучмы, 2-10
  • Оболонский: ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9
  • Подольский: просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка)
  • Соломенский: ул. Академика Шалимова (границы просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака)
  • Шевченковский: ул. Богдана Гаврилишина, 1-17

22 июня (воскресенье):

  • Голосеевский: ул. Самойла Кошки (между ул. Юлии Здановской и Василия Касияна)
  • Дарницкий: Здолбуновская ул.
  • Днепровский: ул. Сулеймана Стальского (границы ул. Радужной и Старосельской)
  • Печерский: ул. Джона Маккейна (границы ул. Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко)
  • Шевченковский: ул. Татарская, 32-38

Кроме этого, работают и коммунальные рынки:

  • КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115
  • КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16

Ранее "Телеграф" писал, какие цены на Столичном рынке в Киеве в июне. Некоторые продукты стали дешевле в два раза.

Теги:
#Ярмарки #Новости Киева #Ярмарки в Киеве