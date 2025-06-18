Киев приглашает на ярмарки: когда и в каких районах можно купить свежие продукты (адреса)
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График сельскохозяйственных ярмарок до конца недели
Киев снова встречает своих жителей и гостей традиционными продуктовыми ярмарками. На этой неделе в разных районах города можно приобрести свежие сезонные овощи, фрукты, мед, сыры и другие натуральные продукты от украинских фермеров и производителей.
Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА. Также напоминают, что в случае объявления воздушной тревоги посетителям ярмарок советуют немедленно следовать ближайшим укрытиям и заботиться о собственной безопасности.
Расписание и локация ярмарок
19 июня (четверг) ярмарки будут работать в таких районах и по адресам:
- Голосеевский: ул. Юлии Здановской (границы ул. Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29
- Дарницкий: ул. Евгения Харченко, 41-47
- Днепровский: просп. Воскресенский, 8-10
- Печерский: ул. Генерала Алмазова, 6-8
- Подольский: ул. Юрковская (границы ул. Межигорской и Туровской)
- Святошинский: ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта
20 июня (пятница) ярмарки откроются:
- Голосеевский: просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53
- Деснянский: ул. Шолом-Алейхема (границы ул. Милютенко и Кубанской Украины)
- Дарницкий: ул. Анны Ахматовой, 31
- Днепровский: ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74
- Печерский: пересечение ул. Леонида Первомайского и Ильи Мечникова
- Святошинский: ул. Подлесная, 8
- Соломенский: ул. Просвещения (границы просп. Воздушных Сил и ул. Максима Токарева), пер. Ковальский (границы ул. Михаила Брайчевского и семьи Бродских)
- Шевченковский: угол ул. Олеся Гончара, 65 и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4
21 июня (суббота):
- Голосеевский: ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10
- Дарницкий: ул. Ревуцкого (вдоль дома №27)
- Деснянский: ул. Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины), ул. Лисковская (границы ул. Милославской и Радунской)
- Днепровский: бульв. Амвросия Бучмы, 2-10
- Оболонский: ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9
- Подольский: просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка)
- Соломенский: ул. Академика Шалимова (границы просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака)
- Шевченковский: ул. Богдана Гаврилишина, 1-17
22 июня (воскресенье):
- Голосеевский: ул. Самойла Кошки (между ул. Юлии Здановской и Василия Касияна)
- Дарницкий: Здолбуновская ул.
- Днепровский: ул. Сулеймана Стальского (границы ул. Радужной и Старосельской)
- Печерский: ул. Джона Маккейна (границы ул. Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко)
- Шевченковский: ул. Татарская, 32-38
Кроме этого, работают и коммунальные рынки:
- КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115
- КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16
Ранее "Телеграф" писал, какие цены на Столичном рынке в Киеве в июне. Некоторые продукты стали дешевле в два раза.