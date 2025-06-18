Киев приглашает на ярмарки: когда и в каких районах можно купить свежие продукты (адреса)

График сельскохозяйственных ярмарок до конца недели

Киев снова встречает своих жителей и гостей традиционными продуктовыми ярмарками. На этой неделе в разных районах города можно приобрести свежие сезонные овощи, фрукты, мед, сыры и другие натуральные продукты от украинских фермеров и производителей.

Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА. Также напоминают, что в случае объявления воздушной тревоги посетителям ярмарок советуют немедленно следовать ближайшим укрытиям и заботиться о собственной безопасности.

Расписание и локация ярмарок

19 июня (четверг) ярмарки будут работать в таких районах и по адресам:

Голосеевский: ул. Юлии Здановской (границы ул. Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29

Дарницкий: ул. Евгения Харченко, 41-47

Днепровский: просп. Воскресенский, 8-10

Печерский: ул. Генерала Алмазова, 6-8

Подольский: ул. Юрковская (границы ул. Межигорской и Туровской)

Святошинский: ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта

20 июня (пятница) ярмарки откроются:

Голосеевский: просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53

Деснянский: ул. Шолом-Алейхема (границы ул. Милютенко и Кубанской Украины)

Дарницкий: ул. Анны Ахматовой, 31

Днепровский: ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74

Печерский: пересечение ул. Леонида Первомайского и Ильи Мечникова

Святошинский: ул. Подлесная, 8

Соломенский: ул. Просвещения (границы просп. Воздушных Сил и ул. Максима Токарева), пер. Ковальский (границы ул. Михаила Брайчевского и семьи Бродских)

Шевченковский: угол ул. Олеся Гончара, 65 и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4

21 июня (суббота):

Голосеевский: ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10

Дарницкий: ул. Ревуцкого (вдоль дома №27)

Деснянский: ул. Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины), ул. Лисковская (границы ул. Милославской и Радунской)

Днепровский: бульв. Амвросия Бучмы, 2-10

Оболонский: ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9

Подольский: просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка)

Соломенский: ул. Академика Шалимова (границы просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака)

Шевченковский: ул. Богдана Гаврилишина, 1-17

22 июня (воскресенье):

Голосеевский: ул. Самойла Кошки (между ул. Юлии Здановской и Василия Касияна)

Дарницкий: Здолбуновская ул.

Днепровский: ул. Сулеймана Стальского (границы ул. Радужной и Старосельской)

Печерский: ул. Джона Маккейна (границы ул. Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко)

Шевченковский: ул. Татарская, 32-38

Кроме этого, работают и коммунальные рынки:

КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115

КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16

Ранее "Телеграф" писал, какие цены на Столичном рынке в Киеве в июне. Некоторые продукты стали дешевле в два раза.