Угроза ракетной атаки: россияне выпустили ракеты "Калибр" с Черного моря (обновлено)

Российские оккупанты выпустили ракеты с моря, взрывы слышали в Днепре

Россияне в ночь на 27 июня атаковали Украину ракетами "Калибр". Предварительно, было выпущено до семи ракет кораблями из состава остатков Черноморского флота РФ, ракеты атаковали Днепропетровщину.

Об атаке сообщили Воздушные силы. Мониторинг подтвердил информацию Воздушных сил и оценил количество выпущенных ракет в не менее, чем пять-семь единиц.

"Крылатые ракеты с юга в направлении Кировоградщины. Еще ракета с юга в направлении Днепропетровщины", — говорится в сообщении ПС ВСУ.

03:55 Четыре ракеты зафиксированы курсом на Староконстантинов, информация о ликвидации была преждевременной. Противовоздушная оборона работает, над городом раздались взрывы.

03:50 Остатки "Калибров" развернулись в направлении Староконстантинова, который уже сегодня был атакован ракетами "Кинжал", но на пути туда были ликвидированы. Ведется доразведка по ракетам. Предварительно, оккупанты применили от пяти до семи ракет "Калибр", часть из которых атаковала Днепр, а часть пыталась прорваться к Староконстантинову.

03:45 Две крылатые ракеты зафиксированы в Белоцерковском районе Киевщины, все еще держат курс на Киев.

03:40 Фиксируется до четырех крылатых ракет курсом на Киев — они обнаружены на юге Киевской области.

03:35 Предполагается, что крылатые ракеты улетают в сторону Киевской области. На Киев заходит очередная группа БПЛА.

03:30 Мониторинговые каналы сообщили, что около пяти крылатых ракет взяли курс на Черкасскую область. Еще две крылатые ракеты через Запорожье и Никополь пролетели в направлении Днепра, позже в городе были слышны взрывы.

Как писал "Телеграф", во вторник, 24 июня, в Днепре раздались сильные взрывы в результате ракетного удара, нанесенного со стороны российских войск. Удар пришелся на главный железнодорожный вокзал города, пассажирский поезд №52 "Одесса — Запорожье" и гражданскую инфраструктуру, в результате чего погибли и пострадали. Россияне ударили по гражданскому населению и сразу начали врать по этому поводу, рассказывая об "атаке на военные объекты" и "ракете ПВО".

Напомним, недавно россияне ударили по Сумской области, убив трех человек, в том числе и 8-летнего ребенка. Около полуночи 24 июня российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из сел Верхнесыворотской общины Сумского района. Также оккупанты обстреливали Славянск и Краматорск на Донетчине, в обоих городах есть погибшие из-за российского удара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты в ночь на 23 июня атаковали Киев и Белую Церковь баллистическими ракетами. В результате атаки была разрушена многоэтажка, к сожалению, были погибли и ранены.