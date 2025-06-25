Попали в многоэтажку, есть пострадавший. Враг снова бил по Харькову (видео)

Россияне били "Шахедами" по жилым кварталам

В ночь на 25 июня в Харькове снова гремели взрывы — около двух ночи россияне атаковали город ударными БПЛА. Враг запустил семь дронов типа "Шахед" по жилым кварталам и предприятиям.

В результате атаки 64-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы Синегубова, удары пришлись по Киевскому и Шевченковскому районам города. Дроны попали в жилую многоэтажку и несколько гражданских предприятий.

Больше всего пострадал Киевский район — там зафиксировали четыре попадания по одному из предприятий. Еще один дрон упал у пустого жилого дома. В Шевченковском районе от удара БПЛА загорелось трехэтажное здание.

На месте работают спасательные службы и правоохранители. Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела гражданских объектов, проводится расследование. Правоохранители изымают обломки беспилотников и фиксируют последствия вражеских ударов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по Днепру ударили баллистикой, много погибших и пострадавших. В городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.