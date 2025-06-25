Путин хочет уничтожить Днепр? Эксперт говорит о новом плане РФ, чем могут достать до города (карта)

Россия наращивает террор против украинских городов

Удары баллистикой по Днепру 23 июня и обстрел Запорожья из РСЗО в ночь на 24 июня могут быть связаны и являться частью нового российского кровавого плана. Его целью является усиление давление на Украину перед будущими переговорами.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев в материале "У Путина новый план? Запорожье обстреляли мощным оружием, чем достают до города и кто еще в опасности".

В статье Снегирев говорит о ряде украинских городов, которым может грозить опасность. Среди них есть и Днепр.

Стоит напомнить, что только во время удара 23 июля Россия убила баллистикой, как минимум 18 человек. Еще около 300 граждан получили ранения. Это происходит одновременно с наращиванием ударов и по другим областным центрам. Например, по Запорожью запустили снаряды из РСЗО, предварительно, с кассетной боевой частью.

Что могла задумать Россия?

По мнению Снегирева, эти удары могут преследовать следующую цель — давление на политическое руководство Украины и заставить нас пойти на российский ультиматум по поводу территориальных уступок.

"План россиян заключаются в том, чтобы превратить те областные центры, о которых я уже говорил (в частности Днепр), во что-то по типу Бахмута. Это тактика выжженной земли. Это и будет использовано как для давления на Украину и Соединенные Штаты, Также это, возможно, будет использовано для дестабилизации общественных настроений на подконтрольных территориях, в первую очередь областных этих центрах. Поэтому задача оккупантов спровоцировать внутренние миграционные процессы, создать хаос панику и недоверие к действиям центральных и местных органов власти", — считает он.

Чем Россия может достать до Днепра

Днепр не находится так близко к фронту, например, как Запорожье, однако даже до него может достать РСЗО, из которого, предварительно, обстреляли соседний областной центр. Речь идет о "Торнадо-С".

"Торнадо-С" — это российская РСЗО, предназначенная для поражения живой силы и техники. Заявленная дальность стрельбы (в зависимости от снарядов) может достигать 120 километров.

Однако главной угрозой эксперт называет возможность масштабирования ударов с использованием С-300 (ЗРК, который может быть по наземным целям).

"Количества ракет у них большое, а сроки годности заканчиваются. И поэтому россиянам нужно сейчас их утилизировать, но утилизация — это дорого. Поэтому, соответственно, будут утилизироваться в моменте нанесения ударов по территории Украины", — предположил Снегирев.

Стоит отметить, как пишет "РБК-Украина", точная дальность стрельбы советских ракет С-300 по наземным целям неизвестна. По разным оценкам, может составлять до 110-120 километров. То есть, примерно как у "Торнадо-С". Однако важно отметить, что точность ударов на максимальной дальности и у одного, и другого оружия существенно снижается. Тем не менее в 2023 году, это не помешало россиянам ударить по городу ракетами С-300/400.

Также для Днепра особую опасность представляет баллистика и ударные дроны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия атаковала Кременчуг особо опасным оружием.