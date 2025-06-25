Укр

Путин хочет уничтожить Днепр? Эксперт говорит о новом плане РФ, чем могут достать до города (карта)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Россия может усилить обстрелы Днепра
Россия может усилить обстрелы Днепра

Россия наращивает террор против украинских городов

Удары баллистикой по Днепру 23 июня и обстрел Запорожья из РСЗО в ночь на 24 июня могут быть связаны и являться частью нового российского кровавого плана. Его целью является усиление давление на Украину перед будущими переговорами.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев в материале "У Путина новый план? Запорожье обстреляли мощным оружием, чем достают до города и кто еще в опасности".

В статье Снегирев говорит о ряде украинских городов, которым может грозить опасность. Среди них есть и Днепр.

Стоит напомнить, что только во время удара 23 июля Россия убила баллистикой, как минимум 18 человек. Еще около 300 граждан получили ранения. Это происходит одновременно с наращиванием ударов и по другим областным центрам. Например, по Запорожью запустили снаряды из РСЗО, предварительно, с кассетной боевой частью.

Что могла задумать Россия?

По мнению Снегирева, эти удары могут преследовать следующую цель — давление на политическое руководство Украины и заставить нас пойти на российский ультиматум по поводу территориальных уступок.

"План россиян заключаются в том, чтобы превратить те областные центры, о которых я уже говорил (в частности Днепр), во что-то по типу Бахмута. Это тактика выжженной земли. Это и будет использовано как для давления на Украину и Соединенные Штаты, Также это, возможно, будет использовано для дестабилизации общественных настроений на подконтрольных территориях, в первую очередь областных этих центрах. Поэтому задача оккупантов спровоцировать внутренние миграционные процессы, создать хаос панику и недоверие к действиям центральных и местных органов власти", — считает он.

Чем Россия может достать до Днепра

Днепр не находится так близко к фронту, например, как Запорожье, однако даже до него может достать РСЗО, из которого, предварительно, обстреляли соседний областной центр. Речь идет о "Торнадо-С".

"Торнадо-С" — это российская РСЗО, предназначенная для поражения живой силы и техники. Заявленная дальность стрельбы (в зависимости от снарядов) может достигать 120 километров.

Однако главной угрозой эксперт называет возможность масштабирования ударов с использованием С-300 (ЗРК, который может быть по наземным целям).

"Количества ракет у них большое, а сроки годности заканчиваются. И поэтому россиянам нужно сейчас их утилизировать, но утилизация — это дорого. Поэтому, соответственно, будут утилизироваться в моменте нанесения ударов по территории Украины", — предположил Снегирев.

Стоит отметить, как пишет "РБК-Украина", точная дальность стрельбы советских ракет С-300 по наземным целям неизвестна. По разным оценкам, может составлять до 110-120 километров. То есть, примерно как у "Торнадо-С". Однако важно отметить, что точность ударов на максимальной дальности и у одного, и другого оружия существенно снижается. Тем не менее в 2023 году, это не помешало россиянам ударить по городу ракетами С-300/400.

Также для Днепра особую опасность представляет баллистика и ударные дроны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия атаковала Кременчуг особо опасным оружием.

Теги:
#Украина #Россия #Днепр #Война