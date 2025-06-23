Россияне захотели сжечь Киев: в новых дронах нашли опасный сюрприз (фото, видео)

Взрыв такого БПЛА может привести к крупному пожару

Россияне для ударов по Украине использовали БПЛА "Шахед" с новым типом боеголовки. Теперь в ней может содержаться легковоспламеняющееся вещество, которое очень сложно потушить.

Об этом сообщил эксперт в области радиотехнологий и БПЛА Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своем telegram-канале. По его словам, один из таковых был использован россиянами для обстрелов Киева.

По его словам, вещество продолжает гореть даже в смеси с песком. На прикрепленных к сообщению кадрах видно, что смесь загорается при первом контакте с огнем, а автор видео говорит, что в боеголовке БПЛА такого вещества 70 килограммов.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Снимок неизвестного вещества

Бескрестнов не сообщил, что именно за вещество это было, однако в комментариях к записи люди предположили, что это пирогель — разновидность напалма, в который добавляют стружку активных металлов (магния, натрия или алюминия), чтобы увеличить температуру горения.

Согласно данным из открытых источников, он может гореть на температуре 1200-1700 градусов (температура костра из дров для сравнения 590-1200 градусов) в течение 2-5 минут. Благодаря вязкости он легко прилипает к поверхностям и может прожигать даже тонкие листы металла. Разные номенклатуры пирогелей могут иметь в себе разные примеси, некоторые из них имеют возможность гореть даже в среде без кислорода.

Кроме того, пользователи сети показали сбитие одного из БПЛА над Киевом в ночь на 23 июня. Они предположили, что это именно такой дрон с зажигательной смесью.

Горящий дрон над Киевом

Другие пользователи отметили, что над морем возле Одессы несколько дней назад тоже было замечено что-то похожее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина сбивает "шахеды", какие средства самые эффективные и сколько их у нас.