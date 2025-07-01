Постоянные штурмы и обстрелы. Как люди сейчас живут в прифронтовом Покровске

В городе до сих пор проживает почти 2 тысячи человек

Покровск уже долгое время считается одной из главных целей оккупантов, однако за почти год дерзких штурмов им так и не удалось приблизиться к нему. В этом городе до сих пор остаются люди, которые каждый день проживают под канонадой обстрелов и страхом.

"Телеграф" расскажет и покажет, как сейчас выглядит Покровск, как там живут люди. Заметим, что в городе уже почти год идет обязательная эвакуация населения, но некоторые жители так и не уехали.

Как выглядит Покровск сейчас

Этот город был одним из важнейших железнодорожных сообщений еще до начала полномасштабной войны. И с 2022 года его периодически обстреливали россияне, однако уже больше года город атакуют каждый день. Большинство зданий, многоэтажек и жилых домов превратились в груды камня и пепла. В городе разрушены почти все учебные заведения, больницы и даже два моста.

Покровск зимой 2025

Покровск, фото Ян Доброносов

Еще летом 2024 года оккупанты взорвали мосты, которые соединяли Покровск с соседними городами, но объездные пути остались. В сети почти каждый день появляются свежие фото города, который все больше напоминает развалины и фото из учебников истории о Второй мировой. Каждый день в Покровске раздаются взрывы — оккупанты бьют артиллерией, дронами и бомбами.

Как живут люди в Покровске

Несмотря на многочисленные обстрелы и угрозу прорыва в город, там все равно остаются люди. Они ежедневно живут со взрывами, которые гремят и днем, и ночью. По последним данным, на конец мая — начало июня 2025 года в Покровске осталось около 1 800–1 900 человек. Еще в феврале 2025 года эта цифра достигала почти 7 тысяч человек.

Последствия удара по Покровску

Покровск сейчас и летом 2024 года

Люди, которые до сих пор остались в прифронтовом городе, живут без света, газа и водоснабжения. Воду они набирают в скважинах и получают от волонтеров, которые часто приезжают. Также в городе до сих пор есть рынки и небольшие магазинчики, которые продают продукты и все нужные вещи. Здесь же жители могут зарядить мобильные телефоны, правда, связи в некоторых районах Покровска вообще нет.

Кстати, недавно в сети показали видео, как военному удалось купить в Покровский кофе. Мужчина был изумлен такой роскошью в прифронтовом регионе. Заметим, что Покровск более 2 км от линии столкновения.

Расстояние Покровска до фронта

Именно такое близкое расстояние к врагу и превращает город в руины. Центр города разрушен почти дотла, как и район Лазурный, который считается самым отдаленным от центра. Волонтеры продолжают приезжать в Покровск и привозить людям еду, воду, лекарства, корм для животных.

Покровск после обстрела

Разрушенный дом в Покровске

Покровск сейчас

Почему Покровск важен для оккупантов

По мнению многих экспертов, оккупация Покровска имеет не только стратегическое значение для россиян, особенно учитывая то, что бои за него идут больше года. Покровск — город с железнодорожным узлом, который имел сообщение с Павлоградом и Днепропетровской областью. Оккупация его позволит россиянам закрепить свои позиции и окончательно взять под контроль так называемую "дорогу жизни" Покровск-Константиновка.

Трасса Покровск-Константиновка

Кроме того, захват города откроет россиянам возможность пойти на Константиновку и Славянск. Но Силы обороны держат натиск оккупантов, срывая их планы уже почти год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас живет прифронтовой Мирноград, расположенный рядом с Покровском.