Россияне могли атаковать Киев непростыми ракетами: генерал рассказал, станет ли баллистика еще опасней

Эти ракеты смогут легче обходить ПВО, считает экс-глава СВР

Россия для ударов по Киеву могла использовать усовершенствованные баллистические ракеты. При этом модернизации подвергаются не только "Искандеры" российского производства, но и те ракеты, которые оккупантам передала КНДР.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший глава СВР, генерал Николай Маломуж. По его словам, у новых ракет были обновлены системы обмана систем ПВО.

"Они работали над этим в последние месяцы и мы уже знаем, что эти испытания были. Сегодня проводится экспертиза в вопросах установления, были ли это российские модернизированные ракеты. И есть предварительная информация, что возможно некоторые корейского производства тоже были модернизированы", — сказал он.

По его словам, северокорейские ракеты показали свою неэффективность ранее и в первую очередь это касалось их точности. Маломуж отмечает, что ракеты КНДР достигали цели где-то в 80% случаев.

"Россия и Корея провели модернизацию и вновь поставляют уже эти ракеты. И один из вариантов то, что действительно по Киеву била именно эта ракета", — добавил он.

Как сообщалось ранее, россияне усовершенствовали не только ракеты, но и "шахеды". Часть из них теперь несет боеголовку, начиненную зажигательной смесью.