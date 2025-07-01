Тікати чи не вилазити з метро? Чи посилюватимуться обстріли Києва та до чого готуватись мешканцям столиці

Червень став рекордним для столиці за кількістю російських повітряних атак

Столиця опинилася під серією масованих атак дронами, і зараз ризикує стати найбільш вразливим містом для ударів армії РФ. У центрі проблеми — дефіцит засобів ураження та ракет до систем ППО, що дозволяє ворожим дронам досягати цілей.

Про це заявив засновник компанії-виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик. Він наголосив, що ситуація суттєво змінилась у гірший бік порівняно з минулим роком. Ще донедавна Київ був одним із найбезпечніших міст завдяки великій кількості систем IRIS, Patriot та радянської спадщини. Це давало змогу перехоплювати до 90% ворожих цілей. Зараз ситуація переломилася — через нестачу боєприпасів навіть вже законтрактоване озброєння перенаправляється до Ізраїлю, а не в Україну.

"Я можу сказати, що Київ іде до того, що буде найнезахищенішим містом", — заявив Боровик. Адже неясність постачання зберігається навіть попри оплату з боку європейських партнерів.

Лізти в "помиральну яму" зарано?

Втім, експерт з безпеки, колишній співробітник СБУ і консультант парламентського Комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак в коментарі "Телеграфу" закликав не робити панічних висновків. Оцінки стану ППО по регіонах потребують достовірної аналітики та не можуть ґрунтуватися на загальних враженнях.

"Щоби визначити, що Київ стане найбільш небезпечним містом, треба мати чіткі підстави, порівнювати з іншими містами — Одесою, Львовом, Дніпром. Не можна просто так казати, що все буде в крові", — заявив Ступак.

Іван Ступак, консультант ВРУ з питань нацбезпеки

Ситуація з ракетами до Patriot справді критична: без них балістичні ракети не вдасться перехоплювати. Але у розпорядженні України також є інші системи, зокрема німецькі IRIS, які залишаються на бойовому чергуванні. Дрони-камікадзе, за словами експерта, поки що ефективно знищуються мобільними групами та іншими засобами.

"Наші хлопці й дівчата їздять ночами на джипах і збивають дрони. Так, це складно, не все збивається, але для цього вже створюються дрони-перехоплювачі", — зауважив Ступак.

Червень справді був важким для столиці, однак говорити про обвал оборони поки зарано. РФ, за словами Ступака, цілить не лише в житлові будинки, а передусім у склади зброї, виробничі потужності, місця зберігання боєприпасів. Саме ці об’єкти становлять основний інтерес ворога — і розташовані не лише в Києві, а й по всій Україні.

"Це можуть бути Київ, Дніпро, навіть Закарпаття. Загроза є всюди", — підсумував експерт.

"Шахеди" стали замінником КАБІВ

Військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підтвердив, що Росія справді намагається масштабувати удари по території України, використовуючи для цього дрони-камікадзе Shahed-136. Ці дрони дедалі більше виконують функцію керованої авіабомби.

"Зараз майже всі Shahed-136 мають бойову частину вагою 90 кілограмів. Це, фактично, еквівалент радянської авіабомби ОФАБ-250. Тобто вони намагаються реалізувати ту саму модель масованих бомбардувань, яку пробували застосовувати ще у 2022 році — так звані "килимові бомбардування" по українських містах", — зазначив Коваленко.

За його словами, виробництво дронів у Росії наразі налагоджено на підприємствах у Єлабузі (Татарстан) та на Іжевському заводі, і становить у середньому 90 одиниць Shahed-136 на добу. Крім того, РФ паралельно виготовляє приблизно таку ж кількість дронів-приманок — типів "Гербер" і "Пародія", які використовуються під час масованих нальотів.

Олександр Коваленко, військовий аналітик

"Коли ми чуємо, що Росія здійснила наліт із 470 дронів, це не зовсім так. Реально бойових Shahed-136 — половина. Решта — це дрони-приманки. Загалом російські війська можуть щоденно запускати до 150-180 дронів, але частіше за все вони накопичують ресурси, щоб за кілька днів здійснити удар одночасно 400-450 одиницями", — пояснив експерт.

Чого столиці чекати далі

Коваленко наголосив, що жодна система ППО не здатна гарантувати абсолютний захист у таких умовах. Навіть ізраїльська система протиповітряної оборони, одна з найпотужніших у світі, не витримала одночасної атаки 100 дронів і 100 балістичних ракет. Тим паче в України немає таких технологічних можливостей.

"Тому концентровані удари все одно становитимуть загрозу для цивільного населення. Основна мета росіян — саме терор проти мирних громадян. Загроза залишається високою, і українці, особливо в зонах ризику, мають дбати про власну безпеку, не покладаючись лише на ППО. Наші захисники працюють на межі можливостей, і це часто коштує їм життя", — сказав аналітик.

Він також звернув увагу на недоречність паніки в соцмережах і небажання деяких мешканців Києва дотримуватися правил безпеки.

Наслідки обстрілу Києва 17 червня. Фото: Ян Доброносов

"Під час масованих ракетних атак 2022–2023 років по Києву прилітало по 90 крилатих ракет типу Х-101, Х-555. Тоді вибухівка, яка падала на місто, була набагато потужнішою, ніж бойові частини дронів, які використовуються зараз. Але тоді ніхто не вимагав виїжджати з міста. Зараз же, коли нальоти менш інтенсивні, люди не хочуть спускатися навіть у метро чи підвали. Це деструктивна позиція. Треба розуміти: є загроза — треба діяти раціонально, берегти себе й близьких", — підкреслив він.

На завершення Коваленко наголосив: удари не припиняться, і росіяни продовжуватимуть масштабувати застосування дронів як інструменту залякування.

"За місяць РФ здатна здійснювати до 5500 нальотів дронами різних типів — Shahed-136, "Гербер" і "Пародія". Це комбінована дронова компонента. Тож не варто очікувати, що в найближчі тижні Київ чи інші міста будуть повністю позбавлені таких атак. Росія використовує ці засоби, щоб підвищувати панічні настрої та хаотизувати українське суспільство", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російські війська просунулися настільки близько до Сум і Запоріжжя, що можуть завдавати ударів по містах із ствольної артилерії. Водночас українські оборонці роблять усе можливе, щоб відтиснути противника від обласних центрів.