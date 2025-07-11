Идеальная погода для отдыха у реки. Какой будет температура в Киеве на выходных

Погодных сюрпризов на выходных в Киеве не будет

Погода в Киеве до сих пор жаркая и в ближайшие дни столбики термометров не упадут ниже +27 градусов. Кроме того, на небе иногда будут плавать облака.

По данным Meteofor, ветры в конце недели не разгуляются выше умеренных 6 м/с. Хотя в Укргидрометцентре прогнозируют, что их сила может достичь свежих 10 м/с.

В субботу, 12 июля, киевлян ожидает переменная облачность и умеренная летняя температура до +27 градусов днем и до +16 градусов ночью, передали в Meteofor. На следующий день, 13 июля, прогнозируется ясная погода, а показатели на термометрах немного повысятся – в дневное время достигнут +29 градусов, а в ночное – +18 градусов.

Сила ветра в течение выходных не превысит умеренных 6 м/с.

Какой ожидается погода на выходных

В то же время, по данным Укргидрометцентра, переменная облачность в столице предполагается на протяжении всех выходных, как днем, так и ночью.

Температура воздуха днем 12-13 июля будет колебаться в пределах +28…30 градусов, а ночью — +16…19 градусов. Сила ветра в это время будет в пределах легких-свежих 8-10 м/с.

Какой ожидается погода на выходных

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине в конце недели прогнозируют сразу невыносимую жару и грозы.